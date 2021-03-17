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В Несвижском районе появилась необычная вакансия — хранитель сусликов

18.03.2021 06:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) объявила вакансию хранителя сусликов.

В Несвижском районе появилась необычная вакансия — хранитель сусликов

Крапчатый суслик включен в национальную Красную книгу. Эти зверьки живут колониями на лугах. В 2013 году была уничтожена последняя известная ученым колония сусликов в Беларуси. Но спустя семь лет экспертам АПБ удалось обнаружить семь новых колоний. Пять из них находятся в Несвижском районе, в том числе самая крупная в Беларуси.

«Формально все места обитания крапчатого суслика должны находиться под охраной государства. Но процесс передачи непростой. Последнее слово за райисполкомом, а они иногда категорически не хотят ограничивать хозяйствование на земле. За полтора года АПБ и Национальной академии наук Беларуси до сих пор не удалось получить охранный статус для четырех колоний суслика в Несвижском районе. Но так как этот вид находится под формальной охраной, хотя его местообитание — нет, мы считаем, что хранитель сможет предотвратить уничтожение этих последних колоний, пока они не получат охранную грамоту», — отметил директор АПБ Александр Винчевский.

Хранитель сусликов должен будет ежедневно посещать пять сусличьих колоний и следить за их состоянием. Фото колоний нужно будет отправлять в АПБ, а в случае, если им угрожает распашка или что-то другое (например, складирование навоза, как уже было в прошлом году на колонии в Копыльском районе), сразу же звонить в организацию.

Работа будет занимать не более двух часов в день. Хранитель сусликов должен будет объезжать на своем велосипеде или автомобиле колонии в окрестностях деревень Юшевичи, Затурья, Цагельня и Сейловичи. Заработная плата устанавливается по результатам собеседования.

Более подробно ознакомиться с вакансией можно здесь.

 

Фото Павла Лычковского

 
 
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Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) объявила вакансию хранителя сусликов.
 
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