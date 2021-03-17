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Правозащитники сообщают о проведении 17 марта четырех обысков в связи с протестами

18.03.2021 06:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», 17 марта в Беларуси продолжались обыски и задержание в связи с протестной активностью.

Правозащитники сообщают о проведении 17 марта четырех обысков в связи с протестами
Александр Помидоров. Фото nn.by

Известно о проведении как минимум четырех обысков: в минском доме рок-музыканта, лидера группы Amaroka Дмитрия Афонасенко и в квартире его родителей, дома у гродненского журналиста Яна Романа (он был задержан на улице, но впоследствии отпущен; по неофициальной информации, обвиняется в финансировании протестов) и также в Гродно дома у музыканта и журналиста Алеся Денисова.

По имеющимся данным, последние два обыска прошли в рамках одного уголовного дела.

В Департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля 17 марта состоялся допрос рок-музыканта и радиоведущего Александра Кривошеева (Помидорова). Правозащитники не располагают информацией, с чем он был связан.

 
Теги: Гродно
 
 
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По данным лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», 17 марта в Беларуси продолжались обыски и задержание в связи с протестной активностью.
 
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