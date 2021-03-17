|
Правозащитники сообщают о проведении 17 марта четырех обысков в связи с протестами
Источник материала: Навiны
По данным лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», 17 марта в Беларуси продолжались обыски и задержание в связи с протестной активностью.
Известно о проведении как минимум четырех обысков: в минском доме рок-музыканта, лидера группы Amaroka Дмитрия Афонасенко и в квартире его родителей, дома у гродненского журналиста Яна Романа (он был задержан на улице, но впоследствии отпущен; по неофициальной информации, обвиняется в финансировании протестов) и также в Гродно дома у музыканта и журналиста Алеся Денисова.
По имеющимся данным, последние два обыска прошли в рамках одного уголовного дела.
В Департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля 17 марта состоялся допрос рок-музыканта и радиоведущего Александра Кривошеева (Помидорова). Правозащитники не располагают информацией, с чем он был связан.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», 17 марта в Беларуси продолжались обыски и задержание в связи с протестной активностью.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)