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Несудимые в Беларуси остались? Заведено 6 уголовных дел за распространение сведений о частной жизни прокуроров

18.03.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прокуратура Минска завела шесть уголовных дел за незаконное распространение информации о частной жизни, а также оскорбление представителей власти (по ч. 1 ст. 179 и ст. 369 Уголовного кодекса)


Прокуратура Минска завела уголовное дело за распространение сведений о прокурорах / minsknews.by

 Основанием стали проверки сообщений Генпрокуратуры и заявления самих прокурорских работников. 

Сообщается, что данные о частной жизни и персональные данные работников прокуратуры появились в чатах мессенджера Telegram. Там же были "оскорбительные комментарии в их адрес в связи с выполнением ими служебных обязанностей". 

Расследованием дела займется управление Следственного комитета по Минску.
 
Теги: Минск
 
 
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Прокуратура Минска завела шесть уголовных дел за незаконное распространение информации о частной жизни, а также оскорбление представителей власти (по ч. 1 ст. 179 и...
 
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