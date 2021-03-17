|
Число киберпреступлений в Беларуси выросло на 240 %. Большинство из них — хищения
Источник материала: Партизан
В Беларуси в январе и феврале 2021 г. число киберпреступлений выросло на 240 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич,
Г. Казакевич отметил, что в прошлом году было зарегистрировано всего 95 тыс. преступлений, из которых 25 тыс. — виртуальные. Большинство киберпреступлений представляли собой хищения.
При этом за январь и февраль текущего года число киберпреступлений в республике составило почти 4,3 тыс. Из них хищения — 4,1 тыс., несанкционированный доступ к компьютерной информации — 161, компьютерный саботаж — 10, разработка, использование либо распространение вредоносных программ — 7.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси в январе и феврале 2021 г. число киберпреступлений выросло на 240 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)