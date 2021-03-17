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За рассказ на уроке о БЧБ-флаге уволили учителя истории из Сморгони. Его стаж работы - 20 лет
Источник материала: Партизан
Учителя истории Андрея Петровского уволили из гимназии в Сморгони, хотя мужчина имеет почти 20 лет педагогического стажа.
Андрей Петровский с учениками / "Светлый путь"
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"Накануне в 11-м классе был урок обществоведения. Тема — "Система международных отношений". Мне дети задавали вопросы, как соотносится нейтральный статус государства с участием в ОДКБ. Я говорю, что есть разные версии. Спрашивали и о символах, включая бело-красно-белый флаг.
Многие же не знают даже, что у нас когда-то были другие символы. Дети спрашивают, так мне что, не отвечать? У меня и про уголовную ответственность, и про административную спрашивают. Я не придумываю ничего, даю только проверенную информацию", — говорит Петровский.
Триггером стала запись урока Андрея Петровского. Сын местной чиновницы — записал урок и выложил запись в "семейном чате". После этого у учителя начались проблемы. Отметим, мнения родителей на этот счет разделились: одни заступались, другие предлагали уволить.
Вполне возможно, что претензии к педагогу накапливались: он — единственный учитель в школе, который не входил в официальный профсоюз, не выписывал государственные газеты.
Работать дальше в системе образования Петровский не планирует. Он говорит, что учителей истории в районе не хватает, но на работу его не возьмут.
В частности, Андрею Петровскому 46 лет, он окончил БГУ и Академию управления.
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Учителя истории Андрея Петровского уволили из гимназии в Сморгони, хотя мужчина имеет почти 20 лет педагогического стажа.
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