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За рассказ на уроке о БЧБ-флаге уволили учителя истории из Сморгони. Его стаж работы - 20 лет

18.03.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Учителя истории Андрея Петровского уволили из гимназии в Сморгони, хотя мужчина имеет почти 20 лет педагогического стажа.


Андрей Петровский с учениками / "Светлый путь"

Штрафы, аресты, обыск - реальность, в которой живут в Беларуси. В беседе с "Нашей Нивой" учитель рассказал, что причиной увольнения стал рассказ одиннадцатиклассникам о бело-красно-белом флаге. 
"Накануне в 11-м классе был урок обществоведения. Тема — "Система международных отношений". Мне дети задавали вопросы, как соотносится нейтральный статус государства с участием в ОДКБ. Я говорю, что есть разные версии. Спрашивали и о символах, включая бело-красно-белый флаг.

Многие же не знают даже, что у нас когда-то были другие символы. Дети спрашивают, так мне что, не отвечать? У меня и про уголовную ответственность, и про административную спрашивают. Я не придумываю ничего, даю только проверенную информацию", — говорит Петровский.

Триггером стала запись урока Андрея Петровского. Сын местной чиновницы — записал урок и выложил запись в "семейном чате". После этого у учителя начались проблемы. Отметим, мнения родителей на этот счет разделились: одни заступались, другие предлагали уволить.

Вполне возможно, что претензии к педагогу накапливались: он — единственный учитель в школе, который не входил в официальный профсоюз, не выписывал государственные газеты. 
Работать дальше в системе образования Петровский не планирует. Он говорит, что учителей истории в районе не хватает, но на работу его не возьмут. 

В частности, Андрею Петровскому 46 лет, он окончил БГУ и Академию управления.
 
 
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Учителя истории Андрея Петровского уволили из гимназии в Сморгони, хотя мужчина имеет почти 20 лет педагогического стажа.
 
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