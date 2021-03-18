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Такого вы точно не видели: итальянец превращает еду в фантастические скульптуры (ФОТО)

18.03.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Такого вы точно не видели: итальянец превращает еду в фантастические скульптуры (ФОТО)

Итальянский художник и скульптор Валериано Фатика создает удивительные скульптуры из продуктов. В своем творчестве мужчина использует тыкву, авокадо, арбузы, морковь и кофейные зерна, пишет портал «Ридус». 

Скульптуры получаются очень детализированными. Фото и видео своих работ художник публикует в Instagram.

Пикачу из авокадо

 

Обезьяна из арбуза


Собака из тыквы

 

Танос из кофейного зерна 

 

Черепаха из арбуза

 

ФОТО: valeriano_fatica / Instagram

 

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Итальянский художник и скульптор Валериано Фатика создает удивительные скульптуры из продуктов. В своем творчестве мужчина использует тыкву, авокадо, арбузы,...
 
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