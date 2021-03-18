Такого вы точно не видели: итальянец превращает еду в фантастические скульптуры (ФОТО)

Источник материала: ОНТ

Итальянский художник и скульптор Валериано Фатика создает удивительные скульптуры из продуктов. В своем творчестве мужчина использует тыкву, авокадо, арбузы, морковь и кофейные зерна, пишет портал «Ридус».

Скульптуры получаются очень детализированными. Фото и видео своих работ художник публикует в Instagram.

Пикачу из авокадо





Обезьяна из арбуза





Собака из тыквы





Танос из кофейного зерна





Черепаха из арбуза





ФОТО: valeriano_fatica / Instagram

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