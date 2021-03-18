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Такого вы точно не видели: итальянец превращает еду в фантастические скульптуры (ФОТО)
Источник материала: ОНТ
Итальянский художник и скульптор Валериано Фатика создает удивительные скульптуры из продуктов. В своем творчестве мужчина использует тыкву, авокадо, арбузы, морковь и кофейные зерна,
Скульптуры получаются очень детализированными. Фото и видео своих работ художник публикует в Instagram.
Пикачу из авокадо
Обезьяна из арбуза
Собака из тыквы
Танос из кофейного зерна
Черепаха из арбуза
ФОТО: valeriano_fatica / Instagram
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Итальянский художник и скульптор Валериано Фатика создает удивительные скульптуры из продуктов. В своем творчестве мужчина использует тыкву, авокадо, арбузы,...
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