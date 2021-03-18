«Лебединое озеро» в редакции Валентина Елизарьева можно увидеть в мае. Что нового ждать от классики?

Источник материала: ОНТ

Новую редакцию «Лебединого озера» готовят в Большом театре. В графе «хореография» вслед за Петипа, Ивановым, Горским и Мессерером впервые появится фамилия «Елизарьев». Скоро народный артист СССР приступит к репетициям с национальной труппой. В цехах уже сегодня работают над оформлением «витринного» спектакля. Балетный шедевр был сочинён Чайковским 145 лет назад – весной 1876-го.





Танцуют «Лебединое» везде одинаково, важнее, как накрахмалена «пачка». Это, конечно, шутка, но костюм должен хорошо сидеть. «Оперение» Одетты-Одиллии из 13 слоёв тюля собирают на конкретных балерин. Не будем спешить раскрывать их имена.

Татьяна Шеметовец, заведующая балетной труппой Большого театра Беларуси: «Можно быть хорошей балериной, очень крепкой, техничной, но не обладать замечательными внешними данными для такого спектакля, где нужна и шея длинная, и руки-крылья, и порода. Принято понимать, что Одетта-Одиллия – это этуаль, звезда. Думаю, три как минимум балерины есть».

Абсолютно каждый, кто в Большом «летает», если не плясал, то стоял у озера в «Лебедином». Этот фантастический балет – в репертуаре многих трупп. Все знают сказку о заколдованной девушке, влюблённом принце Зигфриде и злом волшебнике Ротбарте.

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси: «Этот спектакль, как ни странно, я много лет работаю в этом театре, ни разу не ставил. Я один раз возобновлял этот спектакль, но полную постановку этого спектакля я сделал только в Токио лет 10 назад. У меня был очень хороший жизненный опыт столкновения с подлинной хореографией. Ни в коем случае не откажусь от классического наследия. То, что нам оставили замечательные мастера. И постараюсь тонко очень, не вмешиваясь и не разрушая ничего, создать более единую материю».

Маэстро в новой редакции решил сохранить историю в двух актах, четырех картинах. С одним антрактом. Танцев будет больше, говорят. Пишут декорации. Эскиз «лебединого» замка – Вячеслава Окунева. Сценограф, который оформлял балетные «Страсти» в Большом.

«Жемчужина» в «короне» мировой культуры, эталон высокого искусства. Есть две версии финала этого балета – счастливая и трагическая, на такой «точке» настаивал Чайковский, ему было важно воплотить на сцене предсмертную песнь лебедя. Особенность всех белорусских постановок – только хэппи-энд. И публика ждёт.

Премьера на свет явится в мае. Подарок к 89 дню рождения главного театра страны. Большого мастерицы точно знают, как из капризного материала собрать пачку, чтобы балерина не «выпрыгнула» из неё. Зал всегда полон, когда на сцене «Лебединое озеро».

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