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Включите это в рацион: самые полезные для кишечника продукты
Источник материала: ОНТ
От состояния кишечника зависит иммунитет, настроение и даже продуктивность на работе, поэтому важно поддерживать его в здоровом состоянии,
Чтобы кишечник работал как часы, важно не просто правильно питаться – необходимо включить в свой рацион ряд определенных продуктов.
Зелень. Это капуста, шпинат, руккола, сельдерей. Зелень является пребиотиком, который необходим для микробиоты кишечника. Именно благодаря ей человек получает иммунитет и хорошее настроение. Также клетчатка очищает кишечник и избавляет организм от излишков холестерина.
Вода. Для здоровья кишечника она крайне необходима. Вода придает тканям эластичность. Если кишечник увлажнен, его стенки могут растягиваться и сжиматься, а это защищает орган от повреждений.
Ферментированные продукты. Они богаты пробиотиками – микроорганизмами, которые поддерживают здоровый баланс микробиоты в кишечнике. Это кисломолочные продукты, чайный гриб, бочковые огурцы, квашеная капуста.
Бобовые и зерновые. Они наполняют организм аминокислотами, витаминами и минералами. Среди таких продуктов – рис, гречка, фасоль, пшено, киноа, чечевица, перловка, семена чиа и льна.
ФОТО: pixabay
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От состояния кишечника зависит иммунитет, настроение и даже продуктивность на работе, поэтому важно поддерживать его в здоровом состоянии, пишет РИА «Новости». ...
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