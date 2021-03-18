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Включите это в рацион: самые полезные для кишечника продукты

18.03.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Включите это в рацион: самые полезные для кишечника продукты

От состояния кишечника зависит иммунитет, настроение и даже продуктивность на работе, поэтому важно поддерживать его в здоровом состоянии, пишет РИА «Новости». 

Чтобы кишечник работал как часы, важно не просто правильно питаться – необходимо включить в свой рацион ряд определенных продуктов. 

Зелень. Это капуста, шпинат, руккола, сельдерей. Зелень является пребиотиком, который необходим для микробиоты кишечника. Именно благодаря ей человек получает иммунитет и хорошее настроение. Также клетчатка очищает кишечник и избавляет организм от излишков холестерина.

Вода. Для здоровья кишечника она крайне необходима. Вода придает тканям эластичность. Если кишечник увлажнен, его стенки могут растягиваться и сжиматься, а это защищает орган от повреждений.

Ферментированные продукты. Они богаты пробиотиками – микроорганизмами, которые поддерживают здоровый баланс микробиоты в кишечнике. Это кисломолочные продукты, чайный гриб, бочковые огурцы, квашеная капуста.

Бобовые и зерновые. Они наполняют организм аминокислотами, витаминами и минералами. Среди таких продуктов – рис, гречка, фасоль, пшено, киноа, чечевица, перловка, семена чиа и льна.

ФОТО: pixabay 

 

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От состояния кишечника зависит иммунитет, настроение и даже продуктивность на работе, поэтому важно поддерживать его в здоровом состоянии, пишет РИА «Новости». ...
 
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