Minsk World: лучшее место для открытия бизнеса

Источник материала: ОНТ

Новые районы столицы теперь и строятся по-новому. В Minsk World, к примеру, возводят Международный финансовый центр, это 700 тысяч квадратных метров коммерческих и офисных помещений. Новоселам предлагают не только переехать в комфортную квартиру, но и свой бизнес развивать рядом с домом.





Новый район – лучшее место для открытия бизнеса. Первые этажи почти всех домов жилого комплекса Minsk World – помещения для бизнеса. Будь то кафе, туристическое агентство (а пандемия всё равно закончится), парикмахерская, магазин шаговой доступности или брендовый бутик. Ольга Рудлевская владеет небольшим бизнесом и рассматривает новые возможности.

Ольга Рудлевская: «У меня небольшой свой бизнес. Частный детский центр. Меня прельщает, что смогу жить и работать в одном доме. Это удобно перенести детский центр в свой дом».

Ещё одним плюсом в пользу переехать в Minsk World и жить здесь – возможности расширить бизнес и попробовать себя в новой сфере.

Ольга Рудлевская: «Будет Международный финансовый центр, станция метро, торговый центр огромный. Много зелени, парковая зона».

Международный финансовый центр строят совместно с арабскими архитекторами и финансистами. 42 этажа и 700 тысяч квадратных метров коммерческих и офисных помещений. Это тысячи новых рабочих мест и миллиона инвестиций. Застройщик изменяет городскую среду, делая её удобной. И предлагает финансовые инструменты. Там, чтобы любая семья со стабильным доходом могла позволить себе недвижимость в Minsk World.

Ольга Рудлевская: «Для семьи, которые сразу купить не могут, здесь очень хорошие условия для рассрочки. Сумма на 100 месяцев. Выгоднее, чем снимать».

Жители комплекса перечисляют преимущества.

Алла Левашкевич: «Мне нравится, что планировка свободная. И окна в пол, панорамные. Вся стена – это окна, это очень красиво. Это очень красиво, очень современно. Фасад, конечно, не то, что необычный для современных строений, но, скажем, веселый, интересный, молодой. Лобби – очень интересно. Для меня это новое. Дом, в котором сейчас живем, строился лет 15 назад, поэтому очень интересно. Дом со свободной планировкой. Очень люблю делать интерьеры свои собственные, для меня это важно»

Параллельно создаётся инфраструктура и благоустраивается территория. Здесь будут медцентры, 8 школ и 12 детских садов, автомобильные паркинги, а кварталы свяжет сеть велодорожек. И сейчас начало продаж квартир в ещё двух новых домах. В доме «Барбадос» (это квартал «Тропические острова») стоимость квадратного метра от двух тысяч 180 рублей. На первом этаже – торговые помещения с отдельными входами и высокими потолками. Действует и рассрочка от застройщика на 100 месяцев с первоначальным взносом всего от 10%.

В доме «Гавайи», он также в этом квартале, – первый и второй этаж – коммерческие помещения. На первом – будут торговые, на втором – торгово-административные. Высокие потолки, террасы и эксплуатируемая кровля. Торговые и административные помещения можно использовать самому, а можно и выгодно сдавать в аренду. Выгодно и приобретать жилую недвижимость. Цена квадратного метра от двух тысяч 260 рублей.

Застройщик существенно опережает сроки ввода в эксплуатацию своих объектов. Получения ключей от квартир и коммерческих помещений долго ждать не придётся. А на старте продаж ещё есть возможность выбрать лучшее. Для работы, бизнеса и жизни.

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