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Minsk World: лучшее место для открытия бизнеса
Источник материала: ОНТ
Новые районы столицы теперь и строятся по-новому. В Minsk World, к примеру, возводят Международный финансовый центр, это 700 тысяч квадратных метров коммерческих и офисных помещений. Новоселам предлагают не только переехать в комфортную квартиру, но и свой бизнес развивать рядом с домом.
Новый район – лучшее место для открытия бизнеса. Первые этажи почти всех домов жилого комплекса Minsk World – помещения для бизнеса. Будь то кафе, туристическое агентство (а пандемия всё равно закончится), парикмахерская, магазин шаговой доступности или брендовый бутик. Ольга Рудлевская владеет небольшим бизнесом и рассматривает новые возможности.
Ещё одним плюсом в пользу переехать в Minsk World и жить здесь – возможности расширить бизнес и попробовать себя в новой сфере.
Международный финансовый центр строят совместно с арабскими архитекторами и финансистами. 42 этажа и 700 тысяч квадратных метров коммерческих и офисных помещений. Это тысячи новых рабочих мест и миллиона инвестиций. Застройщик изменяет городскую среду, делая её удобной. И предлагает финансовые инструменты. Там, чтобы любая семья со стабильным доходом могла позволить себе недвижимость в Minsk World.
Жители комплекса перечисляют преимущества.
Параллельно создаётся инфраструктура и благоустраивается территория. Здесь будут медцентры, 8 школ и 12 детских садов, автомобильные паркинги, а кварталы свяжет сеть велодорожек. И сейчас начало продаж квартир в ещё двух новых домах. В доме «Барбадос» (это квартал «Тропические острова») стоимость квадратного метра от двух тысяч 180 рублей. На первом этаже – торговые помещения с отдельными входами и высокими потолками. Действует и рассрочка от застройщика на 100 месяцев с первоначальным взносом всего от 10%.
В доме «Гавайи», он также в этом квартале, – первый и второй этаж – коммерческие помещения. На первом – будут торговые, на втором – торгово-административные. Высокие потолки, террасы и эксплуатируемая кровля. Торговые и административные помещения можно использовать самому, а можно и выгодно сдавать в аренду. Выгодно и приобретать жилую недвижимость. Цена квадратного метра от двух тысяч 260 рублей.
Застройщик существенно опережает сроки ввода в эксплуатацию своих объектов. Получения ключей от квартир и коммерческих помещений долго ждать не придётся. А на старте продаж ещё есть возможность выбрать лучшее. Для работы, бизнеса и жизни.
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Новые районы столицы теперь и строятся по-новому. В Minsk World, к примеру, возводят Международный финансовый центр, это 700 тысяч квадратных метров коммерческих и...
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