Источник материала: ОНТ

Чтобы помнили. В Беларуси продолжается республиканская акция по благоустройству обелисков времён Великой Отечественной. В 1943-м деревню Асташево Витебской области сожгли дотла вместе с людьми. Возродили её оставшиеся в живых подростки. В память о трагедии позже установили монумент. Порядок здесь поддерживают всегда, но и в дни акции местные жители тоже пришли сюда. Для символизма и памяти.





Несмотря на вьюгу уже с самого утра дорога к памятнику в деревне Асташево Лиозненского района почищена. Сергей Способов каждый день следит за порядком возле монумента, убирает снег и упавшие от сильного ветра ветки.

Памятник в деревне поставили в 1983-м. Так увековечили людское горе. На стеле мать, укрывающая ребенка от огня. Сюжет подсказала сама жизнь. 30 сентября 1943-го, когда до освобождения деревни оставалось 10 дней, случилась расправа. Каратели согнали жителей – это были старики и дети – в два сарая и баню. В лесу успели укрыться только подростки.

Ольга Самущенко, директор Лиозненского военно-исторического музея: «До войны в этой деревне было 40 жилых домов. Крепкое хозяйство, жило практически 120 человек. После войны эту деревню очень долго называли деревней сирот. Тем, кому удалось выжить и вернуться сюда, они действительно были сиротами, у них никого из родных не осталось».

Место особое и для всего района, несколько лет назад здесь была реконструкция. А сегодня работал настоящий трудовой десант. Навести порядок надо на десятках мемориалов. В годы войны захватчики только в Лиозненском районе сожгли вместе с жителями 28 деревень и частично уничтожили еще 88.

На плитах, стилизованных под обгоревшие бревна, почти сотня имён. Многие фамилии повторяются, погибали в огне целыми семьями. Лютовали захватчики, когда в войне наступил переломный момент: 80% сёл сожгли в 1943-1944-е. За годы оккупации в Витебской области только крупных карательных операций – 37. «Зимнее волшебство», «Шаровая молния», «Майская гроза» – за поэтическими названиями тысячи смертей.

На Новобелицком братском кладбище покоятся те, кто отдал жизнь за родину и будущее. Навести порядок и обновить таблички – маленькие, но очень важные дела.

Война оставила след практически в каждой белорусской семье, и эту память – пусть даже трагическую – надо сохранять.

Здесь установлен и памятный знак в честь десяти узников концлагеря. Они сумели бежать из фашистского плена, захватив немецкий самолет. Среди отважных молодых людей был и гомельчанин Владимир Немченко.

Завершится республиканская акция по благоустройству накануне Дня памяти жертв Хатыни. 20 марта где-то уже пройдут митинги-реквиемы. А где-то – и масштабные субботники. Например, на территории мемориальных комплексов «Масюковщина» и «Тростенец».

Присоединиться могут все желающие – начало в эту субботу в 10 утра. Кто-то придёт сюда с уборочным инвентарём, а кто-то принесёт живые весенние цветы. Чтобы помнили – страшные годы и не менее страшные цифры – свыше 9 тысяч деревень было разрушено оккупантами в годы Великой Отечественной войны.

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