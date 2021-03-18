Конституция: кто работает над редакцией Основного закона Беларуси?

Источник материала: ОНТ

Конституционная редакция. О том, что перемены будут, – не секрет. Сейчас важно понять, какие именно. Над пулом предложений уже начала работу Конституционная комиссия. Это не какая-то исключительно бюрократическая организация. Это вполне конкретные люди. Представители госорганов и общественных объединений, юристы, работники различных социальных и экономических сфер. По сути, народные послы. Одним словом – люди дела. Всего 36 человек. И работа им предстоит вполне конкретная – аккумулировать все предложения, взвешивать возможность применения их к белорусскому правовому полю и, что немало важно, менталитету, традициям и устоям.





Проверить качество ремонта сейчас, перед посевной, – долг каждого хозяина. Чтобы в поле не было сюрпризов, всё для урожая. Тем более, на работу агрокомбината «Снов» надежды огромные. Хозяйство образцово-показательное. Первыми в стране начали работать по схеме «поле, ферма, переработка». Полный цикл. В итоге производят мясо, молоко, колбасу, а урожайность зерновых с одного гектара почти 86 центнеров – это вдвое выше, чем в среднем по стране. По сути, то, что потом весь год кормит. И заслуга эта коллектива, уверяет Николай Радоман. У руководителя каждый механизатор на вес золота, потому отношение к людям бережное со своими бонусами и поощрениями, работники платят той же монетой – многие трудятся десятилетиями.

И, конечно, какие достижения, если не грамотное руководство? Николай Радоман – председатель агрокомбината уже 17-й год. За это время здесь увеличили производство молока и мяса более чем в три раза. Опытный хозяйственник. И за общественную работу берётся охотно – делегат Всебелорусского народного собрания, был депутатом, сегодня ещё и представитель Конституционной комиссии. Уверен, как и в сельском хозяйстве, в вопросе изменения основного закона страны важно сохранить традиции и приумножить инновации.

Николай Радоман, председатель правления сельхозпредприятия «Агрокомбинат Снов»: «Вот, говорят, отнять власть у Президента, некоторые функции руководства и передать местным советам или даже нашим парламентам. Я согласен с этим частично только. Но если передавать эту власть, то надо, чтобы отвечал кто-то конкретно за те вопросы. Сегодня Президент является гарантом страны, свободы и независимости нашей страны и наших людей».

Потому никаких резких движений, лишь взвешенный подход. А если критика, то конструктивная. Оно и понятно, Конституция закрепила основополагающие принципы нашей с вами жизни, права и свободы. С этим законом мы живем уже 27 лет. Да, поправки вносились, даже дважды. Но время идет и вероятность потери актуальности достаточно высока, утверждает депутат. И предела совершенству, как известно, тоже нет! Андрей Бугров также ближайшие месяцы посвятит работе с Конституцией. Точнее даже сказать, с предложениями от людей. Практика для него не новая – с людьми избраннику народа общаться не в первой. Только так и никак иначе доподлинно можно понять основной запрос общества.

Андрей Бугров, председатель Минского городского совета депутатов»: «Прямо в народ пойдем, будем обсуждать. Общаться с людьми, так же, как мы это делали вчера, сегодня и завтра. Мы продолжим эту работу. И мы можем обсуждать проекты как во Дворце Независимости, так и в других государственных органах, что позволяет быстро и оперативно обозначить существующие проблемы».

Инициативы последние месяцы собирают, где только можно – на диалоговых площадках, обращения поступают в парламент. Но ещё все желания и предложения надо сопоставить с законом. И здесь уже сложнее – найти баланс, который устроит без преувеличения всех. Екатерина Речиц накануне Всебелорусского народного собрания была одной из тех, кто анализировал предложения. Закономерно – сегодня кандидат юридических наук – участник Конституционной комиссии.

Справедливости ради в комиссии люди разного возраста, статуса, профессии и даже политических взглядов. Так проще учесть мнения всех слоев общества. Тем более, и темы, которые обсуждают, более чем разнообразны: статус Всебелорусского народного собрания, каким должен быть парламент или избирательная система. Но есть темы, которые уже многие эксперты называют неприкосновенными. Отношение к ним обсудили на ОНТ в программе «ОбъективНО».

Все вместе в одном зале участники комиссии уже собирались – во Дворце Независимости в начале недели. И таким составом им предстоит встречаться еще много раз. И каждая встреча – фактически историческая. Ведь им предстоит создать команду и стать авторами обновленного Основного закона. Конечно, с учетом действующей Конституции и уважением к традициям.

Впереди весна и лето. Предложения по изменению Основного закона страны Конституционная комиссия должна представить Главе государства до 1 августа. А после они будут вынесены на республиканский референдум.

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