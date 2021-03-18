BUDEXPO-2021: как построить дом качественнее и дешевле?

Источник материала: ОНТ

Возможности строительной сферы. В Минске заработала площадка, на которой новинками могут поделиться архитекторы и застройщики, производители и поставщики материалов. Главные направления выставки BUDEXPO – доступное, комфортное жильё и городская среда.





Вырастить сына, посадить дерево и построить дом. Пожалуй, третий пункт из списка «что должен сделать каждый мужчина» сегодня самый сложный. И дело не столько в финансах. Любая стройка или даже ремонт – дело хлопотное: выбрать нужные материалы, соблюсти технологию, не прогадать в цене и при этом угодить всей семье. Задачи для профи. А ведь хочется, чтобы всё было легко, доступно и понятно. Как на выставке BUDEXPO. Вот уже более 20 лет здесь представляют новинки строительной отрасли. Например, вот эти дома для многодетных семей вскоре появятся в Минской области. Собираются быстро, стоят недорого, а качество – на высоте.

Отделка – на выбор хозяев. В трендах – экопродукция. Кому-то она пришлась по вкусу, а для других – дань современным тенденциям. Сегодня для декорирования комнат обои используют всё реже. Предпочтение отдают керамической плитке.

На современной стройке без такого помощника не обойтись. Точный, маневренный и быстрый. Робот лишь недавно появился у белорусских геодезистов. Со всеми задачами справляется на отлично. И сейчас универсальный работяга трудится на стройплощадке горно-обогатительного комбината в Старобине.

При этом не теряя в качестве. А ведь оно во многом зависит от техники. Её обновляют ежегодно, оперативно реагируя на требования времени и рынка. Отечественные аналоги ничем не уступают иностранным. А многие – даже превосходят.

Новинка белорусского МАЗа – суперкран со стрелой! Впервые презентовали именно на выставке BUDEXPO. Такой кран достаёт аж до 11 этажа!

И поднимает до 32 тонн! В СНГ это первая подобная разработка. За ней уже выстраивается очередь.

Построить полностью белорусский дом под ключ сегодня не проблема. Наши материалы, технология и техника пользуются спросом. За пятилетку экспорт вырос по всем позициям. Даже в минувшем году, когда многие рынки закрылись, наша строительная продукция хорошо продавалась.

Новые контракты планируют заключить и на выставке. До субботы на BUDEXPO – множество деловых встреч. А для тех, кто больше творческая натура, работает выставка молодых скульпторов. Специалисты же будут искать ответы на извечные вопросы: как строить больше, качественнее и дешевле, при этом сохранив колорит национальной архитектуры.

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