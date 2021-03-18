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Раскол среди «беглых». Чего боится штаб Светланы Тихановской? Рубрика «Будет дополнено»
Источник материала: ОНТ
В лагерях беглых символов неслучившейся революции наступила так нелюбимая ими стабильность. Правда, вряд ли это приносит им какое-либо удовольствие, так как стабильно получается только делить портфели, ругаться из-за денег и предавать друг друга в борьбе за протестное лидерство. Публично при этом все уверяют о дружбе и взаимопонимании, но воткнутых в спину ножей в Вильнюсе, Варшаве и Киеве уже достаточно.
Как вы думаете, какой правды сейчас больше всего боятся «беглые»? Может, о том, что протесты окончательно сдулись и остались лишь в проплаченных сообщениях Telegram-каналов? Да, но это и так очевидно. Может, боятся правды о том, что деньги, которыми ни с кем не поделились, заканчиваются и для них самих? Да, но это было ожидаемо. Больше всего «беглые» боятся правды о том, что для них Лукашенко давно перестал быть главным противником. Теперь реальная война идёт внутри оппозиции, друг против друга – и вот эту правду от вас пытаются скрыть. Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему.
Итак, несколько месяцев мы рассказываем о расколе в лагерях «беглых». Сначала всё было просто: центры силы образовывались по географическому принципу – Вильнюс, Варшава, Киев. Те, кто рядом, вроде как должны держаться вместе. Но! Чем дольше, тем больше людей вовлечены в эту борьбу, и сейчас хитросплетениям «беглых» позавидовал бы сценарист «Игры престолов». А говорящие головы этих центров уверяют, что никакого раскола нет… Ну что ж, в том, что раскол существует, сейчас признается Светлана Тихановская.
Я позволю себе дополнить: боятся уже не раскола, а того, что это станет известно протестному электорату. Они, впрочем, догадываются, и уже разочарованы. Потому что белорусская оппозиция, как и всегда, быстро погрязла в ругани из-за денег.
То есть Светлана, даже живя в информационном вакууме, прекрасно понимает, что протесты сдулись, но сказать об этом как-то неудобно и невыгодно. И она и дальше будет говорить, что борьба идёт и всё ещё впереди. Но нет, это ложь. А теперь – к расколу. До Всебелорусского народного собрания он был виден в закулисной игре. Но перед ВНС появился тот, кто сыграл на альтернативной повестке и сказал, что выводить людей не нужно, тут же собрав сливки с этого прямого попадания в инфоповестку.
Речь про Игоря Макара, который когда-то давно работал в милиции, а внезапно выскочил как чёрт из табакерки и публично сломал иллюзию о том, что у «беглых» есть хотя бы намёки на единство. И теперь Макара во всех Zoom-конференциях «поливает» в ответ команда Тихановской.
Здесь хорошо видна рука советника Тихановской Франака Вечёрко: если кто-то мешает – называй его фигурой Кремля, всегда прокатит. Что же до Светланы – она вообще слабо понимает, что сейчас вокруг неё происходит. И, например, поддерживает отношения с Ольгой Карач. А та, в свою очередь, развернула масштабную компанию против офиса Тихановской. Например, признаёт, что президентом и лидером нации Светлана не будет никогда.
Само собой, Карач страстно желает быть лидером протестов, хотя бы в интернете, потому что это слава и деньги. И Тихановская ей очень мешает. И вот Карач прекращает ходить вокруг да около и прямо говорит, что Светлану пора убирать.
И самое интересное, что с Карач сдружился тот самый Игорь Макар, которого сейчас торпедирует офис Тихановской. Вы спросите у Карач, правда ли, что на некоторые Zoom-конференции она выходила с Макаром из одной комнаты? А рядом с Тихановской сейчас ещё и ByPol – инициатива, которая вообще играет за третью сторону. Просто тщательно это скрывает. Там есть и мой новый любимчик – он прекрасен. Речь про Владимира Жигаря, лейтенанта из Мозыря. Вот у него спрашивают дворы.
Почему? Потому… Что тут ещё сказать? Но! Жигарь, который клялся в верности Тихановской и называл её своим генералом, по недалёкости своей и пришёл помогать. Но даже он очень быстро понял, что вокруг Светланы вертятся и жук, и жаба и с ней революции не получится.
Больше всего достаётся Франаку Вечёрко, чьи кукловодские позиции становятся всё слабее и слабее. Франак, если я правильно понял, Жигарь собирается вас побить.
Ключевой момент – офис Тихановской и весь Координационный совет, который якобы за правду, наотрез отказывается от полиграфа. Почему? Господин Жигарь, я готов вам намекнуть: если вам удастся затащить их на детектор лжи, вы удивитесь, как много людей соврут, отвечая на один простой вопрос: сливаете ли вы информацию кому-либо? И для зрителей: ну а чего вы хотели? Чтобы те, кто предавал и лгал в Беларуси, там ради некой новой страны перестал это делать? Смешно. И ведь больше всего врут именно сейчас, перед Днём воли. Потому что этой даты «беглые» боятся как огня.
И завтра мы расскажем почему.
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В лагерях беглых символов неслучившейся революции наступила так нелюбимая ими стабильность. Правда, вряд ли это приносит им какое-либо удовольствие, так как...
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