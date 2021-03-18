Минэнерго: в соглашение с Россией по поставкам газа будут внесены технические изменения

Источник материала: ОНТ

В межправительственное соглашение по поставкам природного газа из России в Беларусь будут внесены изменения. Корректировка носит технический характер, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

В ведомстве напомнили, что по итогам переговоров «Газпром» и правительство нашей страны подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа из России в Беларусь в этом году.

ФОТО: pixabay





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