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Минэнерго: в соглашение с Россией по поставкам газа будут внесены технические изменения
Источник материала: ОНТ
В межправительственное соглашение по поставкам природного газа из России в Беларусь будут внесены изменения. Корректировка носит технический характер,
В ведомстве напомнили, что по итогам переговоров «Газпром» и правительство нашей страны подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа из России в Беларусь в этом году.
ФОТО: pixabay
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В межправительственное соглашение по поставкам природного газа из России в Беларусь будут внесены изменения. Корректировка носит технический...
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