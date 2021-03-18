Не храните вещи до лучших времён! Привычки из прошлого, от которых нужно избавиться раз и навсегда

Источник материала: ОНТ

«Всё, что нажито непосильным трудом» – фраза из советского фильма ярко характеризует людей того времени. Даже сломанные или непригодные вещи нельзя было выбросить просто так. Весь этот скарб складировали на балконах, в кладовых или подвалах. Но времена тотального дефицита и жесткой экономии в прошлом – пора провести ревизию заброшенного хлама.

Ещё одна дурная привычка – хранить вещи до лучших времён. Новая посуда, одежда или постельное бельё в шкафах ожидали того самого «особого случая». Но не стоит откладывать жизнь на потом, наслаждайтесь мгновениями сегодня.

Что скажут люди, что подумают прохожие? Конечно, самокритика в разумных дозах – это хорошо и правила поведения в обществе никто не отменял, но угождая другим в ущерб себе, можно заработать немало комплексов.

Манеру судить о людях по их одежде, весу или семейному статусу оставьте для героев анекдотов. Современное общество не приветствует тех, кто развешивает ярлыки: воспитывайте в себе чувство такта и научитесь составлять собственное впечатление.

Зимой и летом – одним цветом. Многие уверены, что загар – это красиво. Слепо идут на поводу у рекламы соляриев, часами добиваются желанного результата под палящим солнцем. А вот до XX века бронзовый цвет кожи считали признаком низших сословий, аристократы же дорожили своей фарфоровой бледностью. Сегодня доказано негативное влияние загара на кожу. Стремление получить красивый золотистый оттенок оборачивается солнечными ожогами, это повышает риск меланомы.

ФОТО: pixabay

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