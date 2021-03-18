ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Бавария» и «Челси» уверенно вышли в ¼ финала Лиги чемпионов

18.03.2021 06:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

     Партнер проекта

Последними четвертьфиналистами футбольной Лиги чемпионов стали мюнхенская «Бавария» и лондонский «Челси».

Обе команды выиграли в каждом из матчей. «Бавария» после гостевой победы над «Лацио» со счетом 4:1 довершило начатое в Мюнхене — 2:1. На голы Роберта Левандовского и Максима Шупо-Мотина римляне ответили лишь точным ударом Марко Пароло в концовке поединка.


Reuters

В другом противостоянии «Челси» за два матча не дал «Атлетико» провести ни одного мяча. После гостевого выигрыша (1:0) лондонцы разобрались с командой Диего Симеоне и дома — 2:0. Отличились Зиеш и Эмерсон.

Таким образом, в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграют английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», немецкие «Бавария» и «Боруссия» (Дортмунд), французский «Пари Сен-Жермен», испанский «Реал» и португальский «Порту».

Жеребьевка ¼ финала пройдет в пятницу. Первые матчи состоятся 6 и 7 апреля, ответные — 13 и 14 апреля.

Партнер проекта:



Поддержать любимую команду можно в мобильном приложении Parimatch. Быстрая регистрация, удобный интерфейс и широкая линия ставок на Лигу чемпионов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последними четвертьфиналистами футбольной Лиги чемпионов стали мюнхенская «Бавария» и лондонский «Челси».
 
Новости дня
Новости разные
 
Что пишут российские СМИ о братской дружбе Беларуси и России?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by