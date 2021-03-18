«Бавария» и «Челси» уверенно вышли в ¼ финала Лиги чемпионов

Источник материала: Tut.by

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Последними четвертьфиналистами футбольной Лиги чемпионов стали мюнхенская «Бавария» и лондонский «Челси».

Обе команды выиграли в каждом из матчей. «Бавария» после гостевой победы над «Лацио» со счетом 4:1 довершило начатое в Мюнхене — 2:1. На голы Роберта Левандовского и Максима Шупо-Мотина римляне ответили лишь точным ударом Марко Пароло в концовке поединка.



Reuters

В другом противостоянии «Челси» за два матча не дал «Атлетико» провести ни одного мяча. После гостевого выигрыша (1:0) лондонцы разобрались с командой Диего Симеоне и дома — 2:0. Отличились Зиеш и Эмерсон.

Таким образом, в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграют английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», немецкие «Бавария» и «Боруссия» (Дортмунд), французский «Пари Сен-Жермен», испанский «Реал» и португальский «Порту».

Жеребьевка ¼ финала пройдет в пятницу. Первые матчи состоятся 6 и 7 апреля, ответные — 13 и 14 апреля.

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