Источник материала: UDF

Чем опасны физические риски?

Что предпринимают центральные банки?

Что надо сделать в Беларуси

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Изменение климата угрожает финансовой системе Изменения климата несут необратимые последствия для экономики, поэтому регуляторы начинают учитывать экологические риски в своей политике. А что в Беларуси?

Согласно данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата, деятельность человека привела к глобальному потеплению примерно на 1,0 °С выше доиндустриального уровня. Это вызвало рост интенсивности и повторяемости некоторых климатических и погодных экстремальных явлений.«В Беларуси, по данным гидрометеорологических наблюдений, среднегодовая температура за 1989-2019 годы превысила климатическую норму на 1,3 ºС. Изменение климата увеличивает риски для здоровья, безопасности человека, а также для экономического роста и требует разработки мер по адаптации и смягчению его последствий», - отметила в работе «Влияние климатических рисков на финансовый сектор: оценки центральных банков» научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.Эксперт обратила внимание, что последствия изменения климата сказываются не только на природных системах, но и влекут риски для финансовой системы.Среди рисков, которым может быть подвержена финансовая система вследствие климатических изменений, выделяют два основных: физические и переходные (вызванные изменениями в государственной политике, технологиях).Как объяснила Ирина Точицкая на конференции «Климатическая политика: риски и последствия для экономики и финансового сектора», физические риски возникают в связи неблагоприятными погодными явлениями, вызванными изменениями климата. Их влияние может проявляться как острой форме, так и в хронической.Эксперт указала, что в первом случае это связано с тем, что экстремальные погодные явления могут приводить к повреждению или даже разрушению имущества, а также к перебоям в работе транспорта, инфраструктуры и других секторов экономики. Вследствие этого произойдет снижение или обесценивание стоимости активов, увеличатся страховые риски.Она отметила, что в Беларуси, например, на 40% увеличилось количество засух по сравнению с 1989 годом. Также наблюдаются сильные ветры, дожди и грозы, смерчи, крупный град, экстремально низкие температуры и др.Согласно оценкам Всемирного банка, ежегодно опасные атмосферные явления приводят к снижению ВВП в нашей стране приблизительно на 0,4%, а наводнения – к потере примерно 1% ВВП, нанося ущерб в среднем около 100 тыс. человек.Эксперт отметила, что хроническое влияние физических рисков проявляется в том, что повышение температуры и количества осадков сказывается на здоровье населения и производительности труда, а также влияет на ряд секторов экономики и продовольственную безопасность.«Все это вызывает необходимость разработки мер по адаптации, которые зачастую требуют значительных инвестиций как на государственном уровне, так и со стороны компаний и домашних хозяйств», – считает Точицкая.Она добавила, что в Беларуси в последнее время также фиксируется повышение температуры, и все чаще наблюдается опасная жара свыше 35°С по всей территории страны, а не только в южных областях. Учитывая тот факт, что около 40% ВВП Беларуси производится в погодозависимых секторах, хроническое влияние физических рисков может существенно сказаться на их эффективности, а также на рентабельности работающих в них предприятий, что, в свою очередь, отразиться на финансовом секторе страны.Эксперт отметила, что изучению взаимосвязи между климатическими рисками и финансовой системой уделяется все большее внимание. Так, центральные банки и институты развития уже включают экологические риски в свою политику.Центральные банки и надзорные органы Британии, Франции, Нидерландов, Дании и ряда других стран делают оценку влияния изменения климата на финансовый сектор и монетарную политику. В частности проводится анализ подверженности банков, страховых организаций и пенсионных фондов физическим рискам и рискам перехода при помощи опросов, глубинных интервью, изучения их влияния на балансы, рентабельность, капитал и бизнес-модель, а также посредством проведения стресс-тестов.Сегодня, отметила Ирина Точицкая, все больше банков признает, что выявление и анализ влияния, а также стимулирование добровольного раскрытия финансовой информации, связанной с изменением климата, является важным для обеспечения финансовой стабильности.По ее словам, Беларусь также подвержена как физическим климатическим рискам, так и рискам перехода, особенно с принимая во внимание планируемое введение Европейским союзом в рамках «Зеленой сделки» (Green Deal) сборов или налога на продукцию экспортеров в связи с выбросами СО2, которые осуществлялись в процессе ее производства.«Учитывая это, мониторинг данных рисков Национальным банком и Министерством финансов, а также инициирование дискуссии по данному вопросу с организациями финансового сектора способствовало бы созданию системы оценки и управления климатическими рисками в краткосрочном и долгосрочном периодах», – считает эксперт.«Взаимодействие Национального банка Беларуси с международными регуляторами, а также Сетью центральных банков и надзорных органов по экологизации финансовой системы позволит получить доступ к международному опыту мониторинга, учета, оценки и управления климатическими рисками и будет способствовать развитию зеленого и низкоуглеродного инвестирования», – резюмировала Ирина Точицкая.