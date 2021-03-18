Источник материала: UDF



Фото: РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что пишут российские СМИ о братской дружбе Беларуси и России? «Считаете ли вы необходимым восстановление СССР?»

Краткие выводы из статьидляцитирует UDF.BY.Российские СМИ привычно воздействуют на своего зрителя, используя различные методы и приемы манипуляции: контрасты, ложь, обращение к эмоциям, отсутствие ссылок на источники, выдернутые из контекста цитаты, риторические вопросы, бездоказательные выводы, повторы. Российские медиа, конструируя тезисную базу, традиционно используют не факты и логику, а эмоции, естественно, не пренебрегая откровенными манипуляциями, которые подталкивают аудиторию к выводам, что будущее Беларуси за кооперацией с Россией, интеграцией, которая, как они уверяют, неизбежна.Традиционно обращение к народу, беларусам, а не к беларусской власти и государству. Подчеркивается, что получателем мифической выгоды от перенаправленного транзита является беларусский народ. Голословные, не подтвержденные выводы, что в результате беларусы «не потеряли и не пожалели».В противовес этому эффект от переориентации транзита с портов стран Балтии на российские демонстрируется как наказание для стран (а не народов) Балтии, которые позволили себе «постоянные намеки на возможное введение санкций».Симптоматично, что последние несколько месяцев российские СМИ, говоря о Беларуси, концентрируются на «народе». Государство либо не замечается, либо оно упоминается только в связке с российским государством. Создаются рамки восприятия, в которых независимой (от РФ) Беларуси существовать попросту не может.Ожидаемо российские СМИ массированно транслируют нарратив об общем прошлом Беларуси и России, о том, что беларусы и россияне не хотели распада СССР, и сегодняшние интеграционные процессы — это только «восстановление исторической справедливости». На контрасте присутствует информация о странах Балтии, которые осознанно выходили из СССР и которые сегодня позиционируются российскими СМИ как враждебные и Беларуси и для России.