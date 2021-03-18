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Что пишут российские СМИ о братской дружбе Беларуси и России?
Источник материала: UDF
Фото: РИА Новости
Российские СМИ привычно воздействуют на своего зрителя, используя различные методы и приемы манипуляции: контрасты, ложь, обращение к эмоциям, отсутствие ссылок на источники, выдернутые из контекста цитаты, риторические вопросы, бездоказательные выводы, повторы. Российские медиа, конструируя тезисную базу, традиционно используют не факты и логику, а эмоции, естественно, не пренебрегая откровенными манипуляциями, которые подталкивают аудиторию к выводам, что будущее Беларуси за кооперацией с Россией, интеграцией, которая, как они уверяют, неизбежна.
Традиционно обращение к народу, беларусам, а не к беларусской власти и государству. Подчеркивается, что получателем мифической выгоды от перенаправленного транзита является беларусский народ. Голословные, не подтвержденные выводы, что в результате беларусы «не потеряли и не пожалели».
В противовес этому эффект от переориентации транзита с портов стран Балтии на российские демонстрируется как наказание для стран (а не народов) Балтии, которые позволили себе «постоянные намеки на возможное введение санкций».
Симптоматично, что последние несколько месяцев российские СМИ, говоря о Беларуси, концентрируются на «народе». Государство либо не замечается, либо оно упоминается только в связке с российским государством. Создаются рамки восприятия, в которых независимой (от РФ) Беларуси существовать попросту не может.
Ожидаемо российские СМИ массированно транслируют нарратив об общем прошлом Беларуси и России, о том, что беларусы и россияне не хотели распада СССР, и сегодняшние интеграционные процессы — это только «восстановление исторической справедливости». На контрасте присутствует информация о странах Балтии, которые осознанно выходили из СССР и которые сегодня позиционируются российскими СМИ как враждебные и Беларуси и для России.
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