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Раскрыт способ ускорить любой Android-смартфон

18.03.2021 06:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Раскрыт способ ускорить любой Android-смартфон
Фото: Globallookpress.com
Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Специалисты издания заметили, что доступ к скрытым настройкам операционной системы от Google позволяет оптимизировать любой телефон. Чтобы открыть их, нужно активировать режим разработчика, который присутствует на любом аппарате. Для этого в настройках в пункте «Сведения о телефоне» необходимо найти раздел «Сведения о ПО» и семь раз подряд нажать на информационное сообщение «Номер сборки». После этих действий пользователю откроется режим разработчика.

В первую очередь, ускорить смартфон можно, изменив настройки графического ускорителя. В меню параметра «Аппаратное ускорение отрисовки» нужно поставить галочку напротив пункта «Запустить обработку графическим процессором». Недостатком данного способа является повышение расхода оперативной памяти. Если активировать пункт «Отключение аппаратного наложения», то в играх и прочих приложениях снизится рябь, а отображение картинки будет более плавным.

В параметре «Отрисовка» в меню разработчика авторы советуют установить значение 0,5 x в пунктах «Анимация окон», «Анимация переходов» и «Длительность анимации». В результате проделанных действий время перехода между окнами снизится. «Вы сразу сможете ощутить разницу в скорости открытия приложений на вашем смартфоне», — заметили журналисты.

Авторы подытожили, что для наилучшего ускорения работы смартфона следует учитывать объем оперативной памяти и емкость аккумулятора. Это важно, чтобы соблюсти баланс между производительностью и автономностью устройства.

Летом 2020 года эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко назвал замедляющие работу смартфонов приложения. В первую очередь, к ним относятся «тяжелые» программы, например, Facebook и YouTube. Вместо них специалист рекомендовал пользоваться облегченными версиями приложений или заходить на сервисы через сайт.
 
 
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Зная скрытые возможности Android, можно ускорить работу любого смартфона.
 
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