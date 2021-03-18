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Открытый диалог: Лукашенко подписал указ о создании Конституционной комиссии
18.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко подписал указ о Конституционной комиссии. Ей поручено разработать предложения, которые лягут в основу обновленной Конституции, передает «МИР 24».
В составе комиссии 36 человек. Это представители разных сфер – экономисты, юристы, депутаты, общественные деятели, представители культуры и спорта. Президент поставил задачу, чтобы комиссия работала открыто, и все вопросы обсуждала с общественностью. Это будут живые встречи в трудовых коллективах. Также свои предложения по изменению Конституции можно оставить на интерактивных сервисах и интернет-площадках.
«Я человек с некоторыми ограниченными возможностями, поэтому здесь нужна будет помощь по сбору информации. Я сегодня дал сигнал и через СМИ, и свои социальные медиа. Подтверждаю свою готовность принимать информацию, пожелания от граждан, мысли, которые беспокоят людей», – сказал член Национальной параолимпийской сборной Беларуси Алексей Талай.
К 1 августа Конституционная комиссия представит на рассмотрение президенту предложения по изменению Основного закона. После вынесут на республиканский референдум.
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К 1 августа Конституционная комиссия представит на рассмотрение президенту предложения по изменению Основного закона.
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