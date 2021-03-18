Открытый диалог: Лукашенко подписал указ о создании Конституционной комиссии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко подписал указ о Конституционной комиссии. Ей поручено разработать предложения, которые лягут в основу обновленной Конституции, передает «МИР 24».

В составе комиссии 36 человек. Это представители разных сфер – экономисты, юристы, депутаты, общественные деятели, представители культуры и спорта. Президент поставил задачу, чтобы комиссия работала открыто, и все вопросы обсуждала с общественностью. Это будут живые встречи в трудовых коллективах. Также свои предложения по изменению Конституции можно оставить на интерактивных сервисах и интернет-площадках.

«Я человек с некоторыми ограниченными возможностями, поэтому здесь нужна будет помощь по сбору информации. Я сегодня дал сигнал и через СМИ, и свои социальные медиа. Подтверждаю свою готовность принимать информацию, пожелания от граждан, мысли, которые беспокоят людей», – сказал член Национальной параолимпийской сборной Беларуси Алексей Талай.

«Мы сейчас будем работать с теми предложениями, которые получены. Они будут распределены по блокам в соответствии с компетенциями приглашенных в эту комиссию. Я могла бы говорить о сфере, связанной с молодежью, второй блок – культура и искусство. Основные символы нашей странны и вообще понятие духовности, которое напрямую связано с идеей патриотизма», – отметила ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова.

К 1 августа Конституционная комиссия представит на рассмотрение президенту предложения по изменению Основного закона. После вынесут на республиканский референдум.