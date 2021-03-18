Андрей Казакевич: Туманная победа Лукашенко

И все проблемы, накопившиеся за последние месяцы, при любом незначительном сбое в существующей системе могут вызвать непредсказуемые последствия.





побеседовал с директором Института «Палітычная сфера», доктором (PhD) политических наук Андреем Казакевичем. О том, как развивается или, наоборот, угасает белорусский политический кризис, Thinktanks.byс директором Института «Палітычная сфера», доктором (PhD) политических наук





- Лукашенко укрепляет силовые структуры кадровыми перестановками и проводит ритуальные мероприятия наподобие «Минской лыжни». Одержал ли он окончательную победу?





- С одной стороны, кажется, что властям удалось подавить уличный протест. Сначала погода, а затем и политика «террора» дали свои плоды: большое количество людей посажено по уголовным делам, ужесточено административное и уголовное законодательство, силовые структуры целенаправленно давят на локальные телеграм-сообщества, задержания проходят даже на концертах и частных вечеринках. В информационном поле доминирует тема давления и репрессий. Все это ставит целью повысить уровень страха и сделать потенциальных участников протеста психологически уязвимыми.





Учитывая это, как кажется, протестная волна весной уже не достигнет такого масштаба, как прошлой осенью. Но протестные настроения остаются достаточно высокими, что подтверждают различные замеры и опросы. Люди не согласны с проводимой политикой, поэтому можно ожидать появления новых форм противостояния – либо организованных (вывешивание символики, листовок, информационная работа, экономический бойкот), либо неорганизованных - неэффективная работа, увольнение с госслужбы, отсутствие любой инициативы, которая становится наказуемой, сворачивание инвестиционных планов и т.д.. Наверное, сохранится тенденция на выезд за границу.





Это может выглядеть как победа власти, но победа скорее иллюзорная. Нельзя сказать, что политическая ситуация стабилизировалась и политический кризис закончился. Уровень популярности Лукашенко не имеет признаков роста. А значит, все проблемы, накопившиеся за последние месяцы, сохраняются, и при любом незначительном сбое в существующей системе могут наступить непредсказуемые последствия.





- Репрессии после каждой президентской кампании с течением временем ослабевали, Лукашенко начинал торг с Западом и политзаключенные постепенно выходили на волю. Сейчас на горизонте не видно никаких примет надвигающейся оттепели. Почему?





- Потому что основную политическую угрозу так и не смогли устранить: протестные настроения не подавлены, политическая ситуация не стабилизирована. Стоит отметить, что после предыдущих президентских выборов, большинство населения все-таки не одобряло протесты либо относилось к ним прохладно. Победа властей принималась и Лукашенко консолидировал вокруг себя если не активное, то хотя бы безразличное большинство. При этом, конкурирующие политические силы были значительно менее популярны.





Сейчас же старое политическое поле разрушено. Похоже, Лукашенко больше не является самым популярным политиком. По доступным данным, он таковым не является уже почти год – с прошлого мая. Соответственно, есть проблемы с признанием его в качестве легитимного лидера.





Без внутриполитической стабилизации ситуации сложно выпускать политзаключенных. В заключении находятся популярные политики, освобождение которых может привести к новой волне политической мобилизации. Тем более, что сейчас их значительно больше, чем когда-либо.





- То есть, Лукашенко намерен сидеть на штыках так долго, как позволят ему внутренние и внешние обстоятельства?





- Наверное. Вопрос в том, согласится ли с этим общество, номенклатура, бизнес (в том числе и близкий власти), и даже силовики. Все, в том числе и многие близкие к власти, несут существенные финансовые потери. И не только финансовые. А ради чего? Только ради того, чтобы Лукашенко еще какое-то время оставался у власти? А дальше что?





Понятно, что все названные факторы оказывают серьезное внутреннее давление на систему. Сколько она простоит, сколько продержится, сказать сложно. Но проблемы есть, и они глубокие. Тем более, что уже в этом году нас ждут местные выборы, ожидается референдум, затем политическая реформа – все это создает дополнительные факторы риска для системы.





- Похоже, и транзит власти посредством конституционной реформы постепенно превращается в болтологию, которую готовятся либо спустить на тормозах, либо превратить в профанацию.





- Прежде нужно узнать, какие изменения предложат внести в Конституцию. Сейчас со стороны власти идет множество сигналов, что серьезных изменений ждать не приходится. Основные полномочия останутся у президента и «ломки системы» не будет. При этом утверждается, что Всебелорусское народное собрание получит конституционный статус, как конституционный орган. И тут совершенно непонятно, как этот новый «высшей представительный орган народовластия» будет делить власть с президентом и парламентом.





Существует множество факторов, которые могут сорвать план исключительно косметических изменений в Конституцию. Наверное, я бы выделил три основных.





Первый – сам принцип транзита власти. Передача власти новому лидеру либо проведение новых выборов таит большие риски: передача такого объема полномочий одному человеку может привести к непредсказуемым последствиям, в том числе и для тех, кто будет отдавать власть.





Второй фактор – общество. В обществе есть запрос на политическую реформу, на демократизацию и на проведение транзита власти. Можно пытаться игнорировать общество, но это чревато серьезными издержками.





Третий фактор – Москва, которая последние полгода, с начала политического кризиса, все-таки настаивала на конституционной реформе как механизме разрешения политического кризиса. Возможно, Кремль не примет косметические изменения и будет настаивать на реальных изменениях Конституции.





Совокупность всех трех факторов повышает вероятность того, что более-менее реальная реформа все-таки будет проведена.





- Получается, что Лукашенко остался один на один со своими проблемами в Беларуси.





- Если принципиально не изменится ситуация на внешнеполитической арене или внутри самой России, где в этом году запланированы выборы, Лукашенко полностью не может положиться ни на Москву, ни на кого другого.



