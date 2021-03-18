Красно-зеленый флаг: что нужно знать о госсимволе Беларуси

поговорила с экспертами о прошлом, настоящем и будущем сегодняшнего флага РБ. Нынешний госсимвол Беларуси был утвержден в 1995 году. Но его истоки - еще в советских временах. Прототипом красно-зеленого флага с орнаментом слева является флаг БССР, утвержденный в 1951 году. DWс экспертами о прошлом, настоящем и будущем сегодняшнего флага РБ.





Советский прообраз нынешней госсимволики





До и во время Второй мировой войны во всех частях Советского Союза использовались визуально почти неразличимые флаги. На красном полотнище слева вверху была аббревиатура названия той или иной союзной республики, а с середины 1930-х годов к ней добавились звезда, серп и молот. Вопрос внешнего различия символики возник после войны с созданием ООН. Для расширения влияния СССР в этой организации Сталину удалось получить от американской стороны согласие на введение в состав ее основателей помимо СССР еще двух союзных республик - УССР и БССР. "Идеологически это было обосновано тем, что это одни из наиболее потерпевших в войну частей СССР. Представители этих республик обслуживали голос Советского Союза в ООН. Но фактор членства имел значение для формирования политического самосознания в них. И нужно было выходить с новой символикой", - объясняет DW белорусский историк Олег Дернович.





Менять флаг только в двух случаях было бы бессмысленным. В 1947 году вышло постановление президиума Верховного совета СССР, в котором союзным республикам директивно рекомендовалось принять свои новые государственные флаги. При этом назывались обязательные для всех базовые элементы: доминирующий красный фон, звезда, серп и молот. "В остальном допускались вариации. И уже в этом постановлении было прописано, что может присутствовать национальный орнамент", - уточняет ученый. БССР стала единственной республикой, которая воспользовалась этой возможностью.





Флаг БССР: история с орнаментом





Работу над новым флагом курировала комиссия Академии наук БССР. Ее сотрудник этнограф Михаил Кацар нашел в архивах несколько вариантов узора. В итоге выбрали вышивку, сделанную в 1917 году на рушнике его сестрой - Матроной Маркевич, крестьянкой из деревни Костелище (сегодня это Сенненский район Витебской области). Судьба ее была непростой. Муж противился коллективизации, был репрессирован и расстрелян в 1937 году. А Матрона как вдова "врага народа" вынуждена была одна растить детей и терпеть немало издевательств. Умерла она в нищете и забытьи, так и не узнав об орнаменте на флаге. Краеведы долго искали ее могилу. А памятный знак на родине Матроны появился лишь в 2015 году.





Олег Дернович уточняет, что при переносе узора Матроны Маркевич на эскиз флага БССР произошла инверсия. Традиционная белорусская вышивка выполняется красным по белому. А поскольку основной фон знамени был красным, "вышивку" сделали белым по красному. "Но при этом нарушении традиционного кода флаг БССР стал одним из наиболее национальных из флагов союзных республик", - подчеркивает он.





Над эскизом флага БССР работал художник Николай Гусев. Историк обращает внимание на его необычную биографию. Николай Гусев родился в России, в молодом возрасте попал в Беларусь. Окончил художественное училище в Минске , где жил и при наступлении вермахта. "Эвакуированной оказалась только советская элита. Архивы, музеи, сотрудники советских учреждений в основном остались в Минске. И Гусев остался. У него была почти парализованная жена, двое маленьких детей", - рассказывает Олег Дернович.





В ситуации оккупации надо было выживать. Историк ссылается на воспоминания белорусского публициста и литератора Валентина Тараса. Согласно им, Гусев за деньги рисовал на заказ портреты немецких офицеров и таким образом поддерживал свою семью. "С одной стороны, как бы он и коллаборант. Но с другой, получается, что советская власть допускала к реабилитации часть людей. Что за этим стояло, мы не можем разобраться. Сейчас появляются детали, воспоминания, что он поддерживал военнопленных и помогал прятать евреев. История туманная", - констатирует эксперт.





Референдум и рестайлинг флага БССР





Флаг БССР просуществовал до распада Советского Союза. В 1991 году Верховный совет РБ принял закон, утвердивший бело-красно-белый флаг в качестве государственного. Таковым он оставался почти четыре года. Став в 1994 году президентом Беларуси, Александр Лукашенко предложил изменить госсимволику на вариант, напоминающий флаг БССР, и инициировал проведение референдума.





При этом, как отмечает политолог Андрей Казакевич, мотивы Лукашенко были прозрачными. "Он только пришел к власти. У него была довольно высокая популярность среди населения. И ему было важно показать народную поддержку, мобилизовать ее, особенно в ситуации противостояния с парламентом", - говорит директор института "Политическая сфера". Смена символики была одним из способов мобилизации. Кроме того, напоминает эксперт, 1994-1995 годы были временем экономического кризиса, разочарования людей в реформах и всплеска ностальгии по советскому прошлому. "Лукашенко активно использовал это в своей риторике. Для него возвращение к советской символике было естественным", - отмечает политолог. Смена символики также была возможностью нанести поражение его основному политическому оппоненту - партии Белорусский народный фронт (БНФ).





"Поддерживаете ли вы предложение об установлении новых государственного флага и государственного герба Республики Беларусь?" - так был сформулирован один из четырех вопросов на референдуме. 75 процентов проголосовавших высказались "за". Бывший депутат Верховного Совета Беларуси Сергей Наумчик и координатор парламентской оппозиции БНФ в своем телеграм-канале указывает на то, что в бюллетенях не объяснялось, что понимается под словом "новых". В них также не было описания этих флага и герба. Он не исключает, что под "новыми" часть голосовавших понимали относительно недавно введенную бело-красно-белую символику.





Политолог Андрей Казакевич с этим несогласен. "Думаю, людям тогда все было понятно. Тем более, что БНФ выступил с позицией и призвал людей голосовать "против", - подчеркивает он в интервью DW. При этом эксперт указывает на неоднозначность общественной поддержки новой символики. "Если пересчитать количество проголосовавших за новую символику на количество людей, владевших избирательным правом, то получилось бы меньше 50 процентов от общей численности населения", - отмечает он. Стоит учитывать и то, что электорат Лукашенко был более мобилизированный, а демократические национальные силы находились в состоянии политической апатии. "Но те, кто пришел тогда голосовать, голосовали за красно-зеленый флаг как символ какого-то возвращения советской нормальности, которая у них была до реформ", - уверен политолог.





Что касается флага, объявленного государственным после референдума 1995 года, то имя автора его дизайна публично не называлось. В советский прототип были внесены изменения. По словам Олега Дерновича, красный и зеленый тона стали более темными. Кроме того орнамент вновь стал соответствовать традиционному коду и был выполнен красным по белому. Но и этот вариант не был вечным. В 2012 году, уже без референдума и публичного обсуждения, вновь изменили насыщенность цветов. "Красный и зеленый стали более яркими, приближенными к цветам, которые использовались на флаге БССР. Орнамент был растянут и укрупнен, были убраны белые боковые полосы", - объясняет ученый.





Настоящее и будущее проблемы с флагами





Cегодня у официального флага Беларуси сложное положение. По мнению директора института "Политическая сфера", он все больше воспринимается как символ существующего политического режима. "С одной стороны, это хорошо для Лукашенко. Это подчеркивает его роль, то, что он основал государство, дал ему новые символы. С другой - как только начинают разрушаться основы политической системы, которая была им создана, сразу же начинается и кризис доверия к госсимволам", - констатирует Андрей Казакевич.





Он полагает, что среди жителей страны тех, кто хорошо относится к красно-зеленому флагу, немного больше, чем сторонников БЧБ-символики, но при этом наблюдается ассиметрия. Сторонники перемен воспринимают БЧБ как близкий им символ. "За него борются. Его покупают за свои деньги, шьют. Для них он является символом национального сообщества, отражением культурной традиции. А красно-зеленый флаг - официальный символ. Его сторонники не вкладывают в него эмоциональный смысл. Его не покупают за свои деньги, чтобы повесить у себя на доме. Считается, что государство это должно обеспечивать", - делится своими наблюдениями политолог.





На это указывают и ошибки в размещении красно-зеленого флага. "Можно увидеть, как в каком-нибудь сельсовете или на мероприятии его вывешивают вверх ногами. Если бы люди к нему серьезно относились, должно было бы быть по-другому", - считает эксперт.





Госфлаг на тюрьмах





В протестной среде несмотря на отсутствие кампании по дискредитации госсимвола антагонизм к нему растет, подчеркивает Андрей Казакевич. И в этом виноваты сами власти. Госфлаг вывешивают на тюрьмах, автозаках, на коммерческих предприятиях, иногда заставляя покупать его за свои деньги. В протестном движении, по мнению политолога, красно-зеленый флаг превращается из нейтрального символа в символ силовых акций, чему, в частности, способствовали и видео с допросами задержанных на его фоне.





Олег Дернович называет "войну" красно-зеленого и БЧБ-флага одной из уникальных черт современной истории Беларуси. "Политическая поляризация приобрела еще и образные формы. Хотя, например, в экспозиции Музея современной белорусской государственности было корректно показано, в какой период какие символы использовались. Но когда включаются политические эмоции, начинаются совсем другие процессы", - отмечает историк.





Избежать "войны флагов"





Дернович не сомневается, что нынешняя госсимволика, которая происходит из эпохи БССР, в любом случае будет иметь свое место в истории Беларуси. Однако эксперт считает важным для жителей и для политической элиты страны выработать взаимоуважительные варианты поведения и оценок своих исторических эпох, своего наследия. "Мы не можем аппелировать только к традициям ВКЛ. Мы также должны понимать и прописывать историю БССР", - говорит историк. Он указывает на сложность проблемы, с которой справляются далеко не все политические и культурные элиты. "Удастся ли белорусам создать эту синтетическую версию непрофанации разных исторических периодов и их символов? Это одна из серьезных и базовых тем, когда мы говорим о символике", - заключает он.





Красно-зеленый флаг стал частью культурного и исторического ландшафта Беларуси, уверен и Андрей Казакевич. Для многих он - привычный и понятный символ, который будет иметь свой сегмент поддержки, ассоциируясь, скорее, с какими-то личными успехами или хорошим периодом в жизни, считает политолог. Но его будущее сложно предсказать. Вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация, Андрею Казакевичу хотелось бы, чтобы события после референдума 1995 года не повторялись. "Сразу же начались репрессии против тех, кто использовал БЧБ, проводились негативные информационные кампании. И был очевидный и вопиющий жест, когда чиновники сняли и разорвали на куски флаг на здании Администрации президента, что снимали на видео. Это создало серьезный разрыв в белорусском обществе. Таких вещей стоило бы избежать", - рекомендует политолог.