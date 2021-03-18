ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сколько стоит построить дом с мансардой на 85 «квадратов» из блоков без чистовой отделки

18.03.2021 07:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Продолжаем делать расчеты стоимости строительства для популярных типовых проектов. В этот раз рассмотрим укрупненную смету для двухэтажного компактного дома из газосиликатных блоков.


Фото: 1000proektov.by

Проект № 574 архитектурного бюро «1000 проектов» интересен тем, что при довольно компактных размерах он выглядит вполне презентабельно и солидно. Крыша в проекте формирует образ дома снаружи и увеличивает пространство мансарды в интерьере.


Общая площадь дома — 84,75 м², жилая — 44,4 м. В планировке прослеживается четкое разделение на дневную и ночную зоны. На первом этаже располагается просторная кухня-столовая (почти 16 м2), общая комната, прихожая-тамбур, санузел и мини-котельная с отдельным входом с улицы. На втором нашлось место для трех спален. Минус: на этаже нет санузла.


Строительство дома не составит проблемы для строителей: фундамент предполагается свайно-ростверковый, стены — из газосиликатных блоков. Отделка по проекту комбинированная: облицовочный кирпич (или плитка) и декоративная штукатурка. Впрочем, она может быть и другой — например, сочетание камня и дерева.

Теперь заглянем в смету. Фундамент обойдется в 16 500 рублей (работы и материалы).

Стены и перегородки из ГЗС-блоков, перекрытия по деревянным балкам и изготовление двух монолитных поясов — 31 900 рублей. В стоимость входят все необходимые материалы (блоки, клей, бетон, арматура) и работы (кладка стен и перегородок, изготовление перемычек и монолитных поясов, установка балок перекрытия).

Вентшахта предлагается из кирпича — 2300 рублей.

Крыша из металлочерепицы обойдется в 13 600 рублей (со стропильной системой и монтажом кровли).

Утепление кровли с перекрытием, обустройство чернового пола мансардного этажа будет стоить 3900 рублей.

Окна ПВХ с двухкамерным стеклопакетом, профиль КВЕ и металлическая входная дверь — 4300 рублей.


Разводка электрики, монтаж системы отопления, водоснабжения и канализации (без устройства котельной и подключения к внешним сетям) — 7800 рублей.

Берем калькулятор и складываем — получаем 80 300 рублей, или 947,5 рубля за квадрат (365 долларов по курсу). За эти деньги мы получаем коробку дома без отделки, но с разведенной электрикой, разводкой отопления, водоснабжения и канализации.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смета для дома с мансардой из газосиликатных блоков на 85 м2.
 
Новости дня
Новости разные
 
Андрей Казакевич: Туманная победа Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.03.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by