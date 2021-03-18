Тихановская: Поправки в Конституцию должны приниматься одновременно с новыми президентскими выборами или сразу после них

Изменение Конституции необходимо проводить параллельно с проведением новых президентских выборов или сразу после них. Такое мнение высказала Светлана Тихановская, выступая 17 марта на онлайн-слушаниях в комитете по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США. Трансляция слушаний велась на сайте комитета.





Конгрессмен Тед Дойч поинтересовался, как Тихановская расценивает заявления Александра Лукашенко об изменении Конституции в ближайшей перспективе.

«Режим говорит об изменении Конституции, референдуме. Мы же говорим о новых выборах, переговорах между гражданским обществом и режимом, — сказала белорусский демократический лидер. — Изменение Конституции действительно необходимо, но это не вопрос сегодняшнего дня. Сейчас задача — разрешить политический и гуманитарный кризис в Беларуси. Поправки в Конституцию должны приниматься одновременно с новыми президентскими выборами или сразу после них. Мы должны расставить приоритеты».

12 февраля делегаты VI Всебелорусского народного собрания приняли резолюцию, которая предусматривает изменение Конституции и перераспределение полномочий ветвей власти. Они одобрили предложение создать конституционную комиссию из числа представителей госорганов, юридической общественности, различных отраслей экономики и социальной сферы. Комиссии поручено разработать в 2021 году предложения об изменении Конституции «для их последующего вынесения на всенародное обсуждение и республиканский референдум».

Комиссии надлежит выработать предложения «по перераспределению полномочий между госорганами, в том числе органами местного управления и самоуправления, усилению роли политических партий в жизни страны, поддержке созидательных инициатив гражданского общества, направленных на решение конкретных социально-экономических проблем, повышение качества жизни людей, содействие наиболее полному раскрытию творческого потенциала молодежи, разработке программы патриотического воспитания населения, утверждению в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей и установок белорусского народа».

Выступая на собрании, Лукашенко заявил, что референдум по новой Конституции можно совместить с местными выборами. Согласно информации Центризбиркома, местные выборы должны пройти не позднее 18 января 2022 года.

16 марта Лукашенко подписал указ № 105 о конституционной комиссии, которой поручено до 1 августа представить ему предложения по изменению Основного закона для их последующего вынесения на референдум.

В состав конституционной комиссии, которую возглавил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, вошло 36 человек, представляющих различные сферы.