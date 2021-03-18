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Утро четверга. Главное за вчера, планы на будущее и погода

18.03.2021 07:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Закрепляем вчерашнюю программу и готовимся к нестерпимо светлому завтра. Не забываем главную задачу: каждый день должен стать лучше предыдущего. Сегодня четверг и это прекрасный повод бросить курить, записаться в бассейн, выйти вечером на пробежку, установить какой-нибудь мировой рекорд.

Вчера. День пропаж

Если вы пропустили - то куда-то запропастилась бурно разрекламированная инициатива о признании БЧБ-флага экстремистским. Вот тут мы пытаемся найти концы этого законопроекта.

Также потерялся бизнесмен Чиж. По косвенным признакам догадались, что надо искать в СИЗО. Нашелся. Родственники говорят, что не знают, зв что взяли, но "статью найдут". Официальных комментариев нет.

Ситуация в духе "этим верю - этим не верю". В молодечненской больнице во время визита Лукашенко умерла пациентка. Одни утверждают, что охрана не пустила к ней доктора - другие объясняют, что это злой и глупый фейк.

Волшебные вакансии продолжает продуцировать «Ахова птушак Бацькаўшчыны». Некогда рассуждать, увольняйся из своей IT и беги устраиваться хранителем сусликов.

А у столичной торговли продолжается странная лихорадка. На этот раз потерялся легендарный «ночник» «Европейский» на проспекте Независимости.

Скоро

Зато ресторанов McDonald's станет больше.

А на месте закрывшегося гипермаркета Bigzz в ТРЦ Expobel в ближайшее время откроется гипермаркет «Гиппо». Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы нехватку гипермаркетов.

Рядом с Окрестина построят дом для многодетных с ценой квадрата от $650.

Погода на 18 марта

Облака все более дырявые, солнце пытается быть ярче. Но при этом немного похолодает - от 0 до 6 тепла днем. Имейте в виду, что ночью подморозило, может быть скользко.

(будет дополнено)

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Закрепляем вчерашнюю программу и готовимся к нестерпимо светлому завтра. Не забываем главную задачу: каждый день должен стать лучше предыдущего. Сегодня четверг и...
 
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