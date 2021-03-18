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Утро четверга. Главное за вчера, планы на будущее и погода
Источник материала: Onliner
Закрепляем вчерашнюю программу и готовимся к нестерпимо светлому завтра. Не забываем главную задачу: каждый день должен стать лучше предыдущего. Сегодня четверг и это прекрасный повод бросить курить, записаться в бассейн, выйти вечером на пробежку, установить какой-нибудь мировой рекорд.
Вчера. День пропаж
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Погода на 18 марта
Облака все более дырявые, солнце пытается быть ярче. Но при этом немного похолодает - от 0 до 6 тепла днем. Имейте в виду, что ночью подморозило, может быть скользко.
(будет дополнено)
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