На допрос в Бресте вызвали умершую несколько месяцев назад женщину









Умершую Марину Силич вызвали на допрос / blstv.eu​





отмечает "Белсат", женщина умерла несколько месяцев назад — в ночь со 2 на 3 ноября 2020 года. Тем не менее, на допрос к следователю А. Юркевичу она должна прийти в качестве свидетеля 19 марта. Как"Белсат", женщина умерла несколько месяцев назад — в ночь со 2 на 3 ноября 2020 года. Тем не менее, на допрос к следователю А. Юркевичу она должна прийти в качестве свидетеля 19 марта.





Её сын Илья Силич 20 сентября участвовал в акции протеста в Бресте. Силовики задержали его и сильно избили, а потом возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 363 ("Сопротивление сотрудникам органов внутренних дел").





В результате парень был вынужден уехать за границу. Однако он по-прежнему имеет активную гражданскую позицию: он участник платформы "Сход".





"Что тут сказать, это просто возмутительно и спланированный акт давления на меня через родных", — так прокомментировал Илья Силич повестку, которую выписали его покойной матери.



