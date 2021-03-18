Эти предметы бытовой техники давно пора обновить: пять устаревших приборов у вас дома

Источник материала: Tut.by

Техника для дома имеет свойство приобретаться на долгий срок. Поставил стиральную машину — и пусть стоит, пока не сломается. Но иногда не надо ждать, пока что-то выйдет из строя: можно обновить некоторые приборы на более современные варианты. Просто потому что это не излишество, а повышение качества жизни. Сейчас объясним.



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Древний пылесос меняем на стильный вертикальный

У каждого дома был пылесос с корпусом, шлангом, ручкой и длинным проводом, который нужно было врубать в розетку. У некоторых этот «динозавр» до сих пор есть дома. И если вы не готовы переходить на «роботов» и хочется контролировать процесс уборки, предлагаем перейти на вертикальную щетку. Пока такого пылесоса у вас нет, он кажется не стоящей ерундой. Но как только он появляется, пользоваться старыми проводами и шлангами совсем не хочется.

Вместо того, чтобы возиться с корпусом и розетками, вы можете один раз поставить пылесос на зарядку (идеально — на ночь), а потом убирать пыль и сор легким движением руки — даже более легким, чем со шваброй. Наш выбор — модель 2017 года от Bosch: она не такая дорогая, как более новые и модные варианты, зато надежна, как все «немцы» и проверена временем. Автономное время работы — час (хватит даже на «трешку»), вес — три килограмма (справится даже ребенок). Вся пыль собирается в контейнер, который без труда можно отстегнуть, чтобы вытряхнуть или помыть. Как говорят, топ за свои деньги.

Покупаем стиральную машину с мощным бонусом вместо старой

Стиральная машина — это хорошо, но что если мы скажем: некоторые из них после стирки могут сразу и высушить ваши вещи? О существовании отдельных сушильных машин наверняка знают те, кто внимательно смотрит американские фильмы со сценами в прачечных. Но вот части белорусов и в голову бы не пришло ставить дома «сушилку». Не такие уж большие у нас квартиры.

К счастью, к 2021-му мировые бренды предлагают машины 2 в 1 по весьма сладким ценам. Не 600 рублей, конечно, но с другой стороны, даже качественная стиралка столько не стоит. А вот у LG, например, стирально-сушильную машину можно найти за 1600 рублей. Есть варианты даже дешевле, но здесь нам понравился функционал: загрузка до 7 килограмм (сушка — до 4), скорость отжима — до 1200 об/мин, есть обработка паром, самоочистка машины, блокировка от детей, таймер отложенного старта. В модели 14 программ, и все — годные: есть «стирка+сушка», а можно настроить сушку отдельно. В общем, мечта.

Выбрасываем утюг и гладильную доску ради отпаривателя

По большому счету, глажка — атавизм, который зачем-то переходит из поколения в поколение. Прогладить пеленки для ребенка с двух сторон, отутюжить рубашку так, чтобы она даже не думала мяться — всему этому учили нас мамы или бабушки. На деле этот процесс не сказать, чтобы нужен для 90% вещей. А вот для некоторых весьма нежных материй и фасонов утюг, хоть и нужен, но просто неудобен. Зато отпариватель отлично подходит.

Есть совсем маленькие ручные варианты, объема бака которых хватит лишь на одну вещь. Если такие модели кажутся вам слишком непрактичными, то предлагаем обратить внимание на модель от Philips. Места займет почти столько же, сколько гладильная доска (кстати, в комплекте она тоже есть), а функциональности куда больше. Здесь еще также есть вешалка (на ней удобно отпаривать вещи), зажимы для брюк и даже специальная насадка, чтобы делать стрелки. Бака тоже вполне хватает на один сеанс глажки. Модель без излишеств, но хорошая, и прекрасно подойдет, чтобы проверить, что это за «зверь» такой — отпариватель.

Обзор на разные модели отпаривателей мы тоже делали: читайте здесь .

Узнаем вкус чаепитий без пластикового заварника

Предупреждаем: этот пункт касается тех, кто принадлежит к известным «чаехлебам» и выпивает по 4−5 кружек в день. Такие люди оценят прибор на все сто процентов, ведь его удобство и эффективность куда выше, чем дешевого простого заварника из ближайшего супермаркета. Чаеварка — штука, в которую вы засыпаете чай, наливаете воду, а она сама шаманит над приготовлением напитка. Короче, комбо из заварника и чайника.

Прибор также пригодится большой семье и людям, которые любит вскипятить чайник, а потом забыть о нем на час. По крайней мере, если речь идет о модели Bosch TTA2201 — в ней есть функция поддержания тепла или даже воды в кипящем состоянии. Вода в чаеварке быстро закипает, так что ждать вы будете не дольше (а то и меньше), чем раньше. Попробовать любителям чая однозначно стоит. Отметим, что наше предложение еще не самое дорогое — есть чаеварки и за 400 рублей, и даже дороже. Но нам кажется, этот вариант оптимальный.

Попрощайтесь с тостером и скажите «да» электрогрилю

Если вы любите есть тосты на завтрак, наверняка у вас дома стоит прибор для их приготовления. Но у нас есть кое-что получше — домашний электрогриль. Он займет место как 2−3 тостера, да и стоить будет раза в 2−3 дороже, зато пользы от него в разы больше. В тостер вы засунете хлеб и сделаете его подсушенным — в общем-то, и все. На гриле же вы можете пропекать закрытые тосты с двух сторон, готовить овощи, поджаривать колбаски, рыбу — короче, практически заменить жарку.

Все это снова прозвучит, как реклама немецкого бренда, но ничего не поделать: модель Bosch TFB3302V и правда практически идеальное соотношение цены и качества. Мощности хватает даже для жарки котлет, хоть и придется постоять над грилем. При этом цена не космическая, панели съемные (очень удобно мыть), сам прибор достаточно легкий и компактный.