Тихановская анонсировала «главное заявление семи месяцев»

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская анонсировала в своем телеграм-канале важное заявление накануне Дня Воля 25 марта.





«Я семь месяцев работала, чтобы сделать это заявление», — кратко записано под видео, премьера которого состоится в 12 часов 18 марта.

Политик выступила 17 марта на онлайн-слушаниях в комитете по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США. Она заявила , что поправки в Конституцию должны приниматься одновременно с новыми президентскими выборами или сразу после них. По ее словам , поддержку белорусского народа можно представить в виде трех столпов — давления на режим, помощи гражданскому обществу и правосудия.