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Тихановская анонсировала «главное заявление семи месяцев»
Источник материала: Навiны
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская анонсировала в своем телеграм-канале важное заявление накануне Дня Воля 25 марта.
«Я семь месяцев работала, чтобы сделать это заявление», — кратко записано под видео, премьера которого состоится в 12 часов 18 марта.
Политик выступила 17 марта на онлайн-слушаниях в комитете по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США. Она
Светлана
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская анонсировала в своем телеграм-канале важное заявление накануне Дня Воля 25 марта.
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