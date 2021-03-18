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Тихановская анонсировала «главное заявление семи месяцев»

18.03.2021 08:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская анонсировала в своем телеграм-канале важное заявление накануне Дня Воля 25 марта.

Тихановская анонсировала «главное заявление семи месяцев»

«Я семь месяцев работала, чтобы сделать это заявление», — кратко записано под видео, премьера которого состоится в 12 часов 18 марта.

Политик выступила 17 марта на онлайн-слушаниях в комитете по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США. Она заявила, что поправки в Конституцию должны приниматься одновременно с новыми президентскими выборами или сразу после них. По ее словам, поддержку белорусского народа можно представить в виде трех столпов — давления на режим, помощи гражданскому обществу и правосудия.

Светлана напомнила, что более семи месяцев прошло с тех пор, как «белорусы объединились в мирное протестное движение, которое было встречено беспрецедентным насилием со стороны властей».

 
 
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская анонсировала в своем телеграм-канале важное заявление накануне Дня Воля 25 марта.
 
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