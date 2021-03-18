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Российский посол покинет США «для консультаций» — после того как Байден сказал «угу»
Источник материала: Onliner
Посол России в США Анатолий Антонов 20 марта отправится в Москву «для консультаций»,
В посольстве подчеркнули, что кризис в отношениях США и России — результат политики Вашингтона, который «на протяжении последних лет, по сути, сознательно заводил двустороннее взаимодействие в тупик. Неконструктивный курс администрации в отношении нашей страны не отвечает интересам России и США, а отдельные непродуманные заявления американских руководителей и вовсе ставят под угрозу обрушения и без того избыточно конфронтационные отношения».
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Посол России в США Анатолий Антонов 20 марта отправится в Москву «для консультаций», информирует посольство РФ в Вашингтоне. Сообщается, что «в ходе встреч в МИД...
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