Как ломают Telegram? О перехвате SMS и уязвимости мобильной сети

Источник материала: Onliner Пускай Telegram и считается одним из самых защищенных мессенджеров, но и его пользователей периодически взламывают. В минувшую пятницу наши коллеги из TUT.by сообщили о том, что неизвестные с украинских IP-адресов пытались получить доступ к телеграм-аккаунтам минимум шести сотрудников организации. Буквально за час до этого закончилась наша беседа с российским правозащитником и экспертом Amnesty International Олегом Козловским. Он рассказывал, как в 2016 году был взломан его аккаунт в Telegram и неизвестные получили доступ к перепискам.

Как оказалось, тема взлома защищенного мессенджера остается актуальной до сих пор. И связано это не только с хакерами, но и с уязвимостью технического протокола мобильных сетей, которая позволяет перехватывать SMS-сообщения. Об этом сегодня и расскажем. Но начнем с истории.

Взлом посреди ночи

Неизвестные смогли залогиниться в аккаунт российского правозащитника Олега Козловского одной апрельской ночью 2016 года. Узнал он об этом только наутро, так как оператор ночью на короткое время отключил ему входящие сообщения и интернет. Вот так выглядел взлом со стороны жертвы.

— Я получил сообщение в Telegram о подключении нового устройства. Кто-то подключался через Linux якобы с сервера из США. Потом выяснилось, что подключение осуществлялось через сеть зашифрованных серверов. Это было ночью, когда я спал.

Я написал в техподдержку Telegram. Там подтвердили, что такое подключение было, было отправлено-сообщение SMS, и по коду из него подключился человек.





Олег обратился к своему оператору. Сперва получил детализацию по своему номеру, где увидел подключенные и отключенные услуги. А потом позвонил.

— Мне сказали, что по требованию службы безопасности оператора отключили ряд услуг, а потом включили обратно. Ночью мне отключали доставку сообщений, мобильный интернет и уведомления меня об отключении и подключении услуг.

Соответственно, никакие уведомления о манипуляциях на телефон не пришли.

Спустя 15 минут кто-то подключается к моему аккаунту, запрашивает SMS с кодом. До моего телефона она не доходит. И каким-то образом этот код перехватывается. Его вводят, заходят в мой аккаунт и, вероятнее всего, сразу же скачивают все чаты. И еще через полчаса-час все услуги МТС подключает обратно.

Когда Олег озвучил эти факты, оператор не признал их и заявил об ошибке. Но в то же время, когда случился взлом аккаунта Козловского, аналогичная ситуация произошла еще с двумя активистами. Один из них — Георгий Албуров, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией.

— Так или иначе, но МТС (российский. — Прим. Onliner) не признавал свое участие. С моей точки зрения, это означало, что какие-то сотрудники были в сговоре со злоумышленниками. Были ли это спецслужбы, или это делалось за деньги… мне неизвестно.

У Олега не была включена двухэтапная аутентификация, не был задан дополнительный пароль, о котором мы расскажем чуть ниже. Это и позволило злоумышленникам получить доступ к открытым чатам. Возможно, еще были скачаны файлы, которые пересылались в чатах. Но, как отмечает он сам, ничего интересного там не было. Прошло пять лет, а его еще никто не пытался шантажировать, переписки не появлялись в интернете.

По словам Олега, он столкнулся с сопротивлением со стороны Следственного комитета России, куда отнес заявление о возбуждении дела по несанкционированному доступу к компьютерной информации и паре других статей.

Только через несколько лет удалось добиться начала проверки. Потом пришел отказ в возбуждении уголовного дела. Но польза в этом была: МТС официально ответили следствию.





Согласно ответу оператора, им была зарегистрирована атака из внешней сети на сети сигнализации SS7 в отношении абонентов компании с целью их принудительной регистрации на узле стороннего оператора. Под атакой оказались 16 абонентов, поступило 85 несанкционированных запросов типа Location Update.

Как пояснил нам источник в телеком-индустрии, под этой формулировкой скрываются попытки провести фиктивную регистрацию абонентов в чужом коммутаторе в одной из сетей роуминг-партнеров МТС, сымитировав работу абонента в роуминге, чтобы входящие звонки и сообщения проходили через этот «гостевой» коммутатор.

В документе говорится, что дежурный специалист Департамента инфобезопасности МТС той ночью принял решение защитить абонентов и на час отключить им SMS, информирование о добавлении и удалении услуг, а также мобильный интернет. Согласно все тому же письму, действия сотрудника признали избыточными в силу его недостаточной компетенции. Сотруднику сделали выговор, позже он уволился по собственному желанию.

— Это действительно уязвимый канал. Все, что передается через SMS, могут прочитать не только спецслужбы, но и хакеры, причем необязательно суперкрутые и невероятно продвинутые. И оборудование, и программные комплексы для подобного взлома продаются. Кроме того, доступ есть и у мобильных операторов, у которых не все сотрудники честные.

Уязвимость SS7

SS7, о которой говорилось в том письме российского МТС, — это набор сигнальных телефонных протоколов. Его разработали еще полвека назад, и сегодня он повсеместно используется при оказании большинства услуг: при установлении телефонного вызова, звонке с мобильного на фиксированный номер, роуминге, передаче SMS-сообщений и так далее. Об уязвимости этого протокола периодически говорили и европейские, и российские, и американские эксперты.

Начало применения SS7 в Европе относится ко времени построения мобильных сетей GSM, в которых при роуминге коммутатор «гостевой» сети (MSC/VLR) должен обращаться к опорному регистру (HLR) «домашней» сети абонента, хранящему данные об этом абоненте. В настоящее время SS7 составляет сигнальную инфраструктуру практически всех операторов фиксированной и мобильной связи и служит для передачи информации об установлении соединения и маршрутизации.

Однако устаревшие концепции безопасности в его основе делают этот протокол уязвимым для хакеров. Например, было много статей о найденных уязвимостях, с помощью которых можно определить местоположение абонента, прослушать разговор или, например, перехватить его SMS-сообщение.

Немец Тобиас Энгель в 2014 году на хакерской конференции в Берлине рассказал об уязвимости SS7 и продемонстрировал, как на протяжении двух недель отслеживал перемещения нескольких абонентов (с их предварительного согласия). Они сами предоставили ему номера своих телефонов, а он, опрашивая сеть, смог выстроить небольшую карту их перемещений. Так, например, один из абонентов в середине декабря жил и работал в Сиэтле, а потом на рождество отправился на родину в Нидерланды. Последнюю точку из презентации Тобиас убрал, так как она оказалась слишком близко к родному дому голландца.

Как отмечал тогда специалист, частные компании по всему миру предлагали инструменты на основе уязвимости SS7 в качестве Lawful Interception — средств для перехвата в рамках закона для правоохранительных органов и спецслужб.

Практически все спецслужбы всех государств имеют прямое включение в сети операторов и могут без труда как прослушивать разговоры, так и читать SMS. Это все подзаконно, такое оборудование стандартизировано и на постсоветском пространстве называется СОРМ.

Но мы отошли чуть в сторону.

Ранее злоумышленнику достаточно было иметь компьютер со специальным программным обеспечением и быть подключенным к сети оператора связи в виде сигнальной точки SS7. При должном уровне знаний можно было обмануть сеть другого оператора, выдав хакерское устройство за гостевой коммутатор MSC/VLR.





Как описывают атаку в сфере кибербезопасности? Злоумышленник подключается к сигнальной сети SS7 зарубежного оператора и отправляет служебную команду Send Routing Info for SM (SRI4SM) в сетевой канал, указывая номер телефона атакуемого абонента в качестве параметра. Домашняя сеть абонента отправляет в ответ следующую техническую информацию: IMSI (International Mobile Subscriber Identity) и адрес MSC, по которому предоставляет услуги подписчику в настоящее время. Далее благодаря полученным данным атакующий регистрирует номер жертвы в подставном VLR через сообщение Insert Subscriber Data (ISD), имитируя, что абонент прилетел на отдых и в роуминге зарегистрировался в новой сети. После этого злоумышленник может получать SMS-сообщения, отправляемые этому абоненту.

Однако поставщики коммутационного оборудования, банки, операторы связи, владельцы мессенджеров и другие провайдеры интернет-услуг тоже знают об этом и не дремлют. Например, представители сферы интернет-услуг и банки используют двухфакторную авторизацию. Мобильные операторы связи используют защиту посредством SMS Home Routing. Этот метод используется для противодействия атакам, которые запрашивают информацию, необходимую для доставки входящего SMS-сообщения абоненту. Ранее в ответ на него посылались идентификатор абонента (IMSI) и адрес обслуживающего его узла (VLR). Теперь же каждый такой запрос направляется системе SMS Home Routing, которая возвращает в ответ несуществующий идентификатор абонента и свой адрес вместо реального адреса VLR, в котором зарегистрирован абонент. Таким образом, для запросов из других сетей возможно полное сокрытие реальных идентификаторов абонентов и адресов сетевого оборудования, по которым они зарегистрированы.

Кроме того, ведется реестр адресов сетевого оборудования, которое специально прописывается и настраивается. А потому, чтобы использовать SS7 на уровне сети, злоумышленник как минимум должен быть подключен напрямую к оборудованию какого-то оператора связи. Но это риски для такого оператора, поскольку его сеть при обнаружении просто заблокируют, а это грозит ему потерей репутации и бизнеса. Поэтому в телекоммуникационных сетях такое встречается нечасто. Да и поскольку все эти псевдосистемы злоумышленников в большинстве случаев представляются иностранными операторами (сообщают, что вы в международном роуминге), для собственной перестраховки абоненту в домашней сети просто достаточно отключить на телефоне международный роуминг.

Гайки затянуты, но…

Тем не менее атаки с применением SS7 продолжаются. В декабре 2019 года в отдел расследований киберпреступлений компании Group-IB обратились несколько российских предпринимателей. Неизвестные получили доступ к их переписке в Telegram. Пострадавшие пользовались смартфонами на iOS и Android, были абонентами разных федеральных операторов. Атаки происходили мгновенно.

Сперва пользователю в Telegram от официального аккаунта мессенджера приходил код подтверждения для входа, который он не запрашивал. Затем прилетала SMS с кодом активации, а практически сразу за ним приходило сообщение об успешном входе с нового устройства.

Злоумышленники попадали в аккаунт через мобильный интернет с IP-адресов из Самары.

Специалисты не обнаружили на смартфонах пострадавших никаких шпионских программ. «Во всех случаях злоумышленники получали доступ к мессенджеру жертвы с помощью SMS-кодов, получаемых при входе в аккаунт с нового устройства», — подчеркивается в отчете.

Как происходил взлом? Эксперты говорят, что при активации мессенджера на новом устройстве Telegram сперва отправляет код через официальный сервисный канал на все остальные устройства, а уже потом по запросу отправляется и SMS-сообщение. Злоумышленники якобы сами инициируют такой запрос и перехватывают SMS. С кодом из эсэмэски они успешно логинятся в мессенджере и получают доступ ко всем файлам, фотографиям и перепискам.

В этой истории есть два важных момента: перехват SMS (про который мы рассказали выше и с которым борются как могут) и отсутствие двухэтапной аутентификации у потерпевших.

Двухэтапная авторизация

По умолчанию аутентификация в Telegram происходит с помощью проверочного кода. Он является одноразовым и присылается либо в SMS, либо в виде сообщения в мессенджере в том случае, если вы пытаетесь залогиниться с нового устройства. Telegram иногда пользуется услугами мобильных операторов для отправки кодов авторизации. Но уже больше пяти лет назад у мессенджера появился дополнительный этап входа — пароль, который пользователь сам задает в приложении.

Допустим, вы все время пользуетесь «телегой» на смартфоне, а потом решили зайти в мессенджер через веб-интерфейс в браузере компьютера. Вбиваете свой номер телефона, и через сервисный канал самого мессенджера от официального аккаунта Telegram вам приходит сообщение с кодом подтверждения. После его ввода в браузере вы успешно залогинились.

Но если у вас включена двухэтапная аутентификация, то после кода подтверждения необходимо ввести еще и пароль, который знаете только вы.

Эксперты советуют: двухэтапную аутентификацию следует обязательно включить в настройках конфиденциальности Telegram. В последнем инциденте с сотрудниками TUT.by отмечалось, что на одном из аккаунтов она была включена. Некто смог верно ввести код подтверждения, но не справился с дополнительным паролем и не получил доступ к переписке аккаунта.

Двухэтапная аутентификация включается в настройках конфиденциальности мессенджера. На iOS-устройствах она называется «Облачный пароль». Этот пароль можно привязать к адресу электронной почты, что позволит восстановить его в том случае, если вы его забудете. Но это необязательно, привязку можно пропустить. Тем самым пароль от Telegram будет храниться только у вас в голове. Это, вероятно, более надежный способ, если злоумышленники вдруг смогут получить доступ и к вашей почте.

Эксперты из телеком-индустрии говорят, что взлом посредством протокола SS7 если и возможен, то весьма непрост. Тем не менее инциденты с возможным перехватом SMS и взломом Telegram происходят. Теперь вы знаете, как обезопасить себя. Чтобы не пропустить наши новые ролики, подписывайтесь на канал, дальше будет очень интересно.