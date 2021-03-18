Польша вводит локдаун с 20 марта по 9 апреля из-за коронавируса

Источник материала: АФН

Власти Польши вводят новые санитарные ограничения на территории всей страны с 20 марта по 9 апреля.

Как сообщил в среду, 17 марта, министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, будут закрыты отели, большинство магазинов в торговых центрах, места проведения досуга, кино, театры, музеи, а также бассейны и спортивные объекты. Школы полностью переходят на дистанционное обучение, в том числе ученики начальных классов.

Гава Минздрава обратился к работодателям с просьбой перейти на удаленную работу, где это возможно. Он подчеркнул, что передвижение сотрудников может способствовать развитию пандемии в Польше.

«Мы обеспокоены интенсивностью перемещения и движения, которое мы фиксируем каждый день, глядя на пробки. Я обращаюсь ко всем работодателям, а от имени премьер-министра – к работодателям всех государственных учреждений, чтобы по мере возможности перейти на удаленную работу», – сказал Адам Недзельский.