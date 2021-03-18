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Нанотехнологии по-бобруйски: вместо ремонта пешеходной дорожки яму накрыли досками
Источник материала: Партизан
В группе «Беларусь Live» во Вконтакте появились фотографии из Бобруйска, на которых запечатлена яма посреди пешеходной дорожки.
Вместо ремонта яму заложили досками,
Необычным ремонтом прославились также могилевские улица Островского и бульвар Непокоренных, где в яму положили тротуарную плитку.
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В группе «Беларусь Live» во Вконтакте появились фотографии из Бобруйска, на которых запечатлена яма посреди пешеходной дорожки.
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