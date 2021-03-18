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Нанотехнологии по-бобруйски: вместо ремонта пешеходной дорожки яму накрыли досками

18.03.2021 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В группе «Беларусь Live» во Вконтакте появились фотографии из Бобруйска, на которых запечатлена яма посреди пешеходной дорожки.



Вместо ремонта яму заложили досками, пишет МогилевОнлайн. Под записью появились язвительные комментаторы, которые вспомнили и о налогах, и о Дворцах, и о том, что в Бобруйске почти все дороги такие.



Необычным ремонтом прославились также могилевские улица Островского и бульвар Непокоренных, где в яму положили тротуарную плитку.
 
 
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В группе «Беларусь Live» во Вконтакте появились фотографии из Бобруйска, на которых запечатлена яма посреди пешеходной дорожки.
 
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