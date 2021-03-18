В пятницу в Гродно ждут Александра Лукашенко

О скором визите Александра Лукашенко говорит активность работников ЖКХ рядом с обозначенными объектами.





Вероятно, визит будет осуществлен на вертолете.









Напомним, в конце ноября 2020 года во время посещения 6-й городской клинической больницы Минска Александр Лукашенко заявил, что вскоре посетит еще несколько учреждений здравоохранения, занятых в лечении больных COVID-19, сообщила его пресс-служба.





Лукашенко пояснил, что вчера был дан старт серии его визитов по медучреждениям республики. Он планирует побывать во всех областях, чтобы лично удостовериться в высоком уровне оказываемой там медицинской помощи. В качестве возможных мест посещения Александр Лукашенко тогда назвал Гродно, Могилев и Минскую область.