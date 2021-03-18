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В пятницу в Гродно ждут Александра Лукашенко
Источник материала: Партизан
Известно, что Лукашенко планирует приехать в Гродно в пятницу 19 марта. В программе визита – остановка в агрогородке Обухово, посещение гродненского предприятия «Молочный мир» и площадки строительства областного онкодиспансера.
О скором визите Александра Лукашенко говорит активность работников ЖКХ рядом с обозначенными объектами.
Вероятно, визит будет осуществлен на вертолете.
Напомним, в конце ноября 2020 года во время посещения 6-й городской клинической больницы Минска Александр Лукашенко заявил, что вскоре посетит еще несколько учреждений здравоохранения, занятых в лечении больных COVID-19, сообщила его пресс-служба.
Лукашенко пояснил, что вчера был дан старт серии его визитов по медучреждениям республики. Он планирует побывать во всех областях, чтобы лично удостовериться в высоком уровне оказываемой там медицинской помощи. В качестве возможных мест посещения Александр Лукашенко тогда назвал Гродно, Могилев и Минскую область.
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Известно, что Лукашенко планирует приехать в Гродно в пятницу 19 марта. В программе визита – остановка в агрогородке Обухово, посещение гродненского предприятия...
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