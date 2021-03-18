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Пациент выздоравливает. Deutsche Bank улучшил прогноз роста мировой экономики

18.03.2021 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Аналитики Deutsche Bank прогнозируют рост мирового ВВП на 6,8% в 2021 году и на 4,6% - в 2022 году.


Здание Deutsche Bank Hochhaus

Эти показатели приведены в отчете банка, пишет nv.ua, и они лучше ноябрьских оценок, которые составляли соответственно 5,9% и 4,5%.

Благоприятными факторами для экономики эксперты назвали значительный прогресс в контроле над пандемией COVID-19 и вакцинацию, которая может привести к коллективному иммунитету в ближайшее время, а также широкомасштабные меры финансовой поддержки в США и Европе.

Кроме того, аналитики указали на огромные накопленные сбережения и отложенный спрос, которые будут освобождаться по мере прогресса в вакцинации.

Локомотивами глобального подъема в 2021 году станут Китай, Индия и США.

Аналитики ожидают ускорения темпов роста потребительских цен этим летом, однако скачок инфляции, скорее всего, будет временным.

Рост глобального ВВП в первом квартале текущего года составит 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, во втором квартале — 1,4%, в третьем — 1,8%, в четвертом — 1,3%.

Экономика США увеличится соответственно на 1,5%, 2,1%, 2% и 1,7%. В Китае ожидается подъем на 1,6%, 1,5% 1,4% и 1,3% соответственно.

Ранее сообщалось, что и МВФ улучшил прогноз восстановления мировой экономики.

Редактор: Александр Иванов
 
 
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Аналитики Deutsche Bank прогнозируют рост мирового ВВП на 6,8% в 2021 году и на 4,6% - в 2022 году.
 
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