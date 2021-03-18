|
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Челси» победил «Атлетико», «Бавария» обыграла «Лацио»
Источник материала: Партизан
Вчера в ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов определились последние участники четвертьфиналов.
Фото: Reuters
«Челси» в Лондоне победил «Атлетико» (2:0, первый матч – 1:0), а «Бавария» обыграла «Лацио» (2:1, первый матч – 4:1) на домашней арене,
Ранее в четвертьфинал также вышли «Реал», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Порту» и дортмундская «Боруссия».
Пары будут определены жеребьевкой, которая состоится 19 марта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера в ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов определились последние участники четвертьфиналов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)