Пока бывшего следователя СК допрашивали в СК, в его машину проникли неизвестные и попали на видео









пишет the-village.me. Все как всегда, ну и Маша задержалась, пришлось немного подождать. — Вызвали сегодня меня с адвокатом Машей Колесовой-Гудилиной в УСК по Минску к 11:00. Я взял у отца машину (живу за городом, а у него полный привод, и снежок и лед немножко на дороге), поехал на допрос, оставил машину в 10:45 во дворах на Захарова и пошел на допрос,the-village.me. Все как всегда, ну и Маша задержалась, пришлось немного подождать.





Но потом начинается магия, как в Гарри Поттере: пока у меня спрашивают всякую воду водяную, машина ОЖИВАЕТ сама!





Ну дальше смотрите сами. Двери в машине открываются сами, какие-то руки ползают по панели, что-то открывают, пока я отвечаю милому (реально) следователю на бессмысленные вопросы. Надеюсь, что зашивали не наркотики, а жучки, потому что я к ним [наркотикам] плохо очень отношусь, и пару лет жизни отдал борьбе с ними, и ни я, ни отец ничего не употребляем.





Не знаю даже, что теперь делать полезного, буду брать у отца машину и вслух зачитывать положения принципов уголовного права, чтоб хоть кто-то с той стороны их знал. Ну и даже немного приятно, что мне оказывается СТОЛЬКО внимания, девушки в молодости столько мне его не уделяли.





P.S. Ребята, мне не жалко, смотрите, у всех своя работа, и эту я тоже уважаю, ее надо уметь делать, но лучше бы делом занялись - взяточники в стране перестали даже делать вид, что им от чего-то страшно.





P.P.S. Рука точно не моя, у меня травмированная кожа на костяшках.