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В Бресте будут продавать электронные проездные на автобус и троллейбус. Сколько они стоят?
Источник материала: Tut.by
Скоро в городском общественном транспорте Бреста можно будет оплатить проезд электронными проездными билетами,
Планируется, что новую услугу не позднее 1 апреля предложат два оператора электронных проездных — «TIX» и «Оплати».
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Проездные билеты будут разными: по количеству поездок и по времени.
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