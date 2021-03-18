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В Бресте будут продавать электронные проездные на автобус и троллейбус. Сколько они стоят?

18.03.2021 08:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Скоро в городском общественном транспорте Бреста можно будет оплатить проезд электронными проездными билетами, сообщил мэр города Александр Рогачук.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Планируется, что новую услугу не позднее 1 апреля предложат два оператора электронных проездных — «TIX» и «Оплати».


Фото: Телеграм-канал Александра Рогачука
 
Теги: Брест
 
 
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Проездные билеты будут разными: по количеству поездок и по времени.
 
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