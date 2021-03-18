Opel отмечает 30-летие внедорожника Frontera

Источник материала: Tut.by

В 1991 году состоялся дебют Opel Frontera — в компании модель называют «первым полноприводным автомобилем для активного отдыха».





Frontera («граница» в переводе с испанского) была разработана международной командой инженеров (Opel в сотрудничестве с японской Isuzu) специально под потребности европейских покупателей. Внедорожник располагал рамой лестничного типа и дебютировал в конце 1991 года в двух вариантах — Frontera Sport с короткой колесной базой и жестким съемным верхом, который оснащался двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 115 л. с., и пятидверная Frontera с длинной базой, комплектовавшаяся 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 125 л. с. либо 2,3-литровым турбодизелем с отдачей 100 л. с.









На машины устанавливались 5-ступенчатая «механика» и двухступенчатая раздаточная коробка с понижающим рядом, а в качестве опции предлагался самоблокирующийся задний дифференциал. Производство Frontera было налажено на совместном предприятии IBC Vehicles в английском местечке Лутон к северу от Лондона.





Осенью 1998 года Opel выпустила на рынок второе поколение Frontera с повышенным уровнем комфорта, улучшенной управляемостью и более высоким уровнем безопасности. Использовались двигатели с четырьмя клапанами на цилиндр — дизель DTI 16V объемом 2,2 л (115 л. с.), 2,2-литровая бензиновая «четверка» (136 л. с.) и топовый 3,2-литровый V6 (205 л. с.), который предлагался для Frontera Limited.





Также для Frontera второго поколения были доступны 4-ступенчатый «автомат» и электронная система No-Stop-Allrad, позволявшая переключаться между задним и полным приводом простым нажатием кнопки во время движения. Внедорожник по-прежнему предлагался в трехдверной короткобазной модификации Sport и в пятидверной версии.





Выпуск Frontera продолжался в Лутоне до конца 2003 года.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .