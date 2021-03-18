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Под Бобруйском перевернулась фура с говяжьими тушами

18.03.2021 08:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйском районе 17 марта опрокинулся седельный тягач Mercedes-Benz с фургоном-рефрижератором, сообщает ГАИ области. Водитель фуры с травмами в больнице.


Фото: instagram.com/gai.mogilev

Авария произошла около 18.30 на дорожной развязке при спуске с трассы Бобруйск — Мозырь на трассу М5.

За рулем тягача был 48-летний житель Заславля.

По данным ГАИ, водитель на закруглении дороги не учел особенности транспортного средства и инертность перевозимого груза — висящие на крюках в рефрижераторе говяжьи туши. В итоге фура накренилась, опрокинулась через барьерное ограждение, перевернулась и встала на колеса.


Фото: instagram.com/gai.mogilev

Фото: instagram.com/gai.mogilev

Фото: instagram.com/gai.mogilev

Кабина фуры смялась так, что водителя из нее доставали спасатели. Мужчина госпитализирован.

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По данным ГАИ, водитель при повороте не учел инертность перевозимого груза - то, что говяжьи туши висели на крюках.
 
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