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"Женщина-кошка" Холли Берри показала дочь и растрогала поклонников

18.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская актриса Холли Берри растрогала своих подписчиков: звезда наконец показала свою дочку и поздравила ее с 13-летием.

16 марта одна из наследников актрисы отпраздновала свой день рождения: напомним, что у Берри также подрастает сын. По случаю знаменательной даты, звезда решила поделиться новой публикацией с поклонниками и оставить послание для дочери.

В сети обсуждают пост Холли Берри в Instagram: актриса опубликовала редкий кадр с дочерью и оставила для нее трогательное поздравление.

"Неважно, как часто я признаюсь ей в любви, я люблю ее еще сильнее. С днем рождения Нала Бу", - подписала снимок счастливая мама.

Пост собрал вызвал особенный ажиотаж и собрал столько лайков из-за того, что Берри практически не показывает своих детей и каждый кадр с ее наследниками считается настоящим сокровищем для прессы.

Напомним, что актриса родила детей от разных мужчин: 7-летнего Мацео от экс-бойфренда Кайли Миноуг - Оливье Мартинеса, и Налу от манекенщика Габриэля Обри.

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Голливудская звезда поздравила наследницу с днем рождения и поделилась редким кадром из семейного фотоальбома.
 
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