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Под Бобруйском опрокинулась фура с тушами

18.03.2021 09:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Бобруйском районе опрокинулся седельный тягач Mercedes-Benz в составе с фургоном-рефрижератором, сообщает ГАИ. Предположительно, ее раскачали говяжьи туши, висящие на крюках в рефрижераторе.

Авария произошла вчера в 18:30. По информации Госавтоинспекции, 48-летний житель Заславля, управляя тягачом с полуприцепом, на развязке при спуске с дороги Бобруйск — Мозырь — граница Украины (Р31) на автодорогу МинскГомель (М5) не учел особенности транспортного средства и груза. Машина накренилась и опрокинулась через ограждение, а затем, перевернувшись, встала на колеса.

Машина и прицеп получили повреждения. Водителя из деформированной кабины деблокировали спасатели. Он госпитализирован.






 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В Бобруйском районе опрокинулся седельный тягач Mercedes-Benz в составе с фургоном-рефрижератором, сообщает ГАИ. Предположительно, ее раскачали говяжьи туши, висящие на...
 
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