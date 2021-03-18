Под Бобруйском опрокинулась фура с тушами

Источник материала: Onliner

В Бобруйском районе опрокинулся седельный тягач Mercedes-Benz в составе с фургоном-рефрижератором, сообщает ГАИ. Предположительно, ее раскачали говяжьи туши, висящие на крюках в рефрижераторе.

Авария произошла вчера в 18:30. По информации Госавтоинспекции, 48-летний житель Заславля, управляя тягачом с полуприцепом, на развязке при спуске с дороги Бобруйск — Мозырь — граница Украины (Р31) на автодорогу Минск — Гомель (М5) не учел особенности транспортного средства и груза. Машина накренилась и опрокинулась через ограждение, а затем, перевернувшись, встала на колеса.

Машина и прицеп получили повреждения. Водителя из деформированной кабины деблокировали спасатели. Он госпитализирован.











