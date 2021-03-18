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Под Бобруйском опрокинулась фура с тушами
Источник материала: Onliner
В Бобруйском районе опрокинулся седельный тягач Mercedes-Benz в составе с фургоном-рефрижератором, сообщает ГАИ. Предположительно, ее раскачали говяжьи туши, висящие на крюках в рефрижераторе.
Авария произошла вчера в 18:30. По информации Госавтоинспекции, 48-летний житель Заславля, управляя тягачом с полуприцепом, на развязке при спуске с дороги Бобруйск — Мозырь — граница Украины (Р31) на автодорогу Минск — Гомель (М5) не учел особенности транспортного средства и груза. Машина накренилась и опрокинулась через ограждение, а затем, перевернувшись, встала на колеса.
Машина и прицеп получили повреждения. Водителя из деформированной кабины деблокировали спасатели. Он госпитализирован.
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В Бобруйском районе опрокинулся седельный тягач Mercedes-Benz в составе с фургоном-рефрижератором, сообщает ГАИ. Предположительно, ее раскачали говяжьи туши, висящие на...
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