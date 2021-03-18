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Глава МИД Литвы: Нужен план предложений ЕС Беларуси после свержения Лукашенко

18.03.2021 09:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Глава МИД Литвы: Нужен план предложений ЕС Беларуси после свержения Лукашенко

  • 18.03.2021, 9:15
Глава МИД Литвы: Нужен план предложений ЕС Беларуси после свержения Лукашенко
Габриэлюс Ландсбергис

Габриэлюс Ландсбергис призвал в Германии к скорейшему принятию «плана Маршала» для белорусской демократии.

Евросоюз не должен вмешиваться во внутренние процессы в Беларуси, однако необходимо разработать план на случай свержения Александра Лукашенко. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (перевод — rubaltic.ru).

Глава литовского МИД считает, что на данный момент важно, чтобы ЕС продолжал поддерживать гражданское общество в Беларуси, где «режим разваливается, и вопрос в том, сколько времени это займет и что будет после этого».

«Задача Еврокомиссии сейчас — разработать план того, что ЕС может предложить Беларуси после свержения Лукашенко. ЕС не должен вмешиваться во внутренние процессы в Беларуси, но не должен отворачиваться, когда дело доходит до выбора между авторитаризмом и демократией», — заявил Ландсбергис.

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Габриэлюс Ландсбергис призвал в Германии к скорейшему принятию «плана Маршала» для белорусской демократии.
 
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