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Госдепартамент США: Мы сумеем привлечь Россию к ответственности

18.03.2021 09:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Госдепартамент США: Мы сумеем привлечь Россию к ответственности

  • 18.03.2021, 8:59
Госдепартамент США: Мы сумеем привлечь Россию к ответственности

Представитель ведомства прокомментировала отзыв посла РФ в Москву для консультаций.

В ходе состоявшегося в среду брифинга в режиме телефонной конференции заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Джалина Портер остановилась на последних событиях, связанных с Россией и американо-российскими отношениями. В частности, ее попросили прокомментировать тот факт, что посол России в США Анатолий Антонов вызван в Москву для консультаций по поводу американо-российских отношений. Ей был также задан вопрос, встречался ли Антонов с представителями администрации Байдена, сообщает «Голос Америки».

По словам Джалины Портер, Госдепартаменту известны последние заявления российской стороны о том, что посол РФ в Вашингтоне вызван в Москву для «консультаций», призванных определить, как российская сторона будет действовать в сфере отношений с Соединенными Штатами.

Портер отметила, что США, будучи настроены на диалог с Россией там, где это способствует продвижению американских интересов, одновременно ясно сознают и связанные с Россией вызовы. Соединенные Штаты не отказываются от дальнейшей совместной работы с Россией, подчеркнула она, однако во главу угла в отношениях между двумя странами будут ставиться прежде всего интересы Америки.

«Даже сотрудничая с Россией во имя продвижения американских интересов, мы сумеем привлечь Россию к ответственности за любое из ее злонамеренных действий», – подчеркнула заместитель пресс-секретаря Госдепартамента. – Когда у нас есть возможность для того, чтобы конструктивно работать вместе с Россией в общих интересах, мы намерены [продолжать] это делать... (Однако) мы хорошо понимаем, на что они способны».

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Представитель ведомства прокомментировала отзыв посла РФ в Москву для консультаций.
 
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