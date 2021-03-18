Источник материала: Хартия'97

Жители Сеницы вышли на марш с красными лентами 18.03.2021, 8:53

Видеофакт.

Жители Сеницы вышли на молчаливую акцию в черной одежде и красными лентами в поддержку политзаключенных.

«Сколько нужно жертв, чтобы на нас обратили внимание? Сколько нужно смертей, чтобы ЕС и США ввели реальные санкции?», — заявили участники марша.

Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!» .

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