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Жители Сеницы вышли на марш с красными лентами
Источник материала: Хартия'97
Жители Сеницы вышли на марш с красными лентами
Видеофакт.
Жители Сеницы вышли на молчаливую акцию в черной одежде и красными лентами в поддержку политзаключенных.
«Сколько нужно жертв, чтобы на нас обратили внимание? Сколько нужно смертей, чтобы ЕС и США ввели реальные санкции?», — заявили участники марша.
Видео опубликовал телеграм-канал
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