Орехъ: «Байден рубит по-простецки, не заморачиваясь насчет приличий и формальностей, по-ковбойски»

Источник материала: Салiдарнасць

Российский публицист – о том, что президент США в телеинтервью согласился с тем, что Путин — убийца.





— Ухудшить этими словами российско-американские отношения новый президент Америки не сможет – там уже давно нечего ухудшать. В этих отношениях даже станет больше искренности: Байден назовет Путина убийцей, Путин назовет Байдена старым пердуном – всё веселее. — пишет Антон Орехъ на Эхе Москвы . — А персонально для нас короткая фраза старины Джо – повод подумать, ху из мистер Путин? Из хи киллер?

Конечно, в юридическом смысле Путин никакой не убийца. Никого не стрелял и не резал. Нет документальных свидетельств, чтобы он отдавал подобные приказы или хотя бы одобрял такие действия. И в этом, к слову, его очевидное отличие от Сталина, если попытаться найти исторические аналогии.

Однако Путин двадцать лет руководит страной и поэтому несет ответственность за всё, что в стране происходит – в том числе за убийства. За то, что на территории России есть Чечня, где люди исчезают без следа. За то, что российские наемники убивают в Донбассе, в Сирии или в Африке.

За то, что в российских тюрьмах, изоляторах и колониях заключенных пытают до смерти.

За то, что около Кремля убивают ведущего оппонента самого Путина, и следствие стоит на пороге полного раскрытия преступления, но ключевые фигуранты просто не открывают дверь, когда к ним приходят с допросом, и на этом всё заканчивается.

Путин несет ответственность и за то, что спецслужбы травят и убивают людей за границей и в самой России. Залезая с отравой даже в трусы, как с Навальным. Путин – гарант системы, занимающейся всеми этими вещами.

Ситуация с каждым годом только усугубляется и на кого же нам показывать пальцем, как не на самого главного человека в стране?

Но говорить об этом вслух даже в косвенном смысле в России – опасно. А Байден рубит по-простецки, не заморачиваясь насчет приличий и формальностей, по-ковбойски.