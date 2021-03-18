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Орехъ: «Байден рубит по-простецки, не заморачиваясь насчет приличий и формальностей, по-ковбойски»
18.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российский публицист – о том, что президент США в телеинтервью согласился с тем, что Путин — убийца.
— Ухудшить этими словами российско-американские отношения новый президент Америки не сможет – там уже давно нечего ухудшать. В этих отношениях даже станет больше искренности: Байден назовет Путина убийцей, Путин назовет Байдена старым пердуном – всё веселее. — пишет Антон Орехъ на
Конечно, в юридическом смысле Путин никакой не убийца. Никого не стрелял и не резал. Нет документальных свидетельств, чтобы он отдавал подобные приказы или хотя бы одобрял такие действия. И в этом, к слову, его очевидное отличие от Сталина, если попытаться найти исторические аналогии.
Однако Путин двадцать лет руководит страной и поэтому несет ответственность за всё, что в стране происходит – в том числе за убийства. За то, что на территории России есть Чечня, где люди исчезают без следа. За то, что российские наемники убивают в Донбассе, в Сирии или в Африке.
За то, что в российских тюрьмах, изоляторах и колониях заключенных пытают до смерти.
За то, что около Кремля убивают ведущего оппонента самого Путина, и следствие стоит на пороге полного раскрытия преступления, но ключевые фигуранты просто не открывают дверь, когда к ним приходят с допросом, и на этом всё заканчивается.
Путин несет ответственность и за то, что спецслужбы травят и убивают людей за границей и в самой России. Залезая с отравой даже в трусы, как с Навальным. Путин – гарант системы, занимающейся всеми этими вещами.
Ситуация с каждым годом только усугубляется и на кого же нам показывать пальцем, как не на самого главного человека в стране?
Но говорить об этом вслух даже в косвенном смысле в России – опасно. А Байден рубит по-простецки, не заморачиваясь насчет приличий и формальностей, по-ковбойски.
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О том, что президент США в телеинтервью согласился с тем, что Путин — убийца.
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