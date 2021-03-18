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В Израиле найден библейский свиток, которому 2 тысячи лет
Источник материала: ОНТ
Редкое открытие в Израиле. Найдены фрагменты библейского свитка, которому 2 тысячи лет. Он содержит отрывки из Книги двенадцати малых пророков.
Ученые и волонтёры обследовали около 80 километров пустынных пещер в районе Мертвого моря, чтобы спасти артефакты от «черных археологов». Задействовали даже дроны.
Помимо священного писания, написанного по-гречески, найдены монеты, скелет ребенка, захороненного шесть тысяч лет назад, и прекрасно сохранившаяся плетеная корзина, которой уже около 10 тысяч лет.
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Редкое открытие в Израиле. Найдены фрагменты библейского свитка, которому 2 тысячи лет. Он содержит отрывки из Книги двенадцати малых пророков. Ученые и волонтёры...
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