В Израиле найден библейский свиток, которому 2 тысячи лет

Источник материала: ОНТ

Редкое открытие в Израиле. Найдены фрагменты библейского свитка, которому 2 тысячи лет. Он содержит отрывки из Книги двенадцати малых пророков.

Ученые и волонтёры обследовали около 80 километров пустынных пещер в районе Мертвого моря, чтобы спасти артефакты от «черных археологов». Задействовали даже дроны.

Помимо священного писания, написанного по-гречески, найдены монеты, скелет ребенка, захороненного шесть тысяч лет назад, и прекрасно сохранившаяся плетеная корзина, которой уже около 10 тысяч лет.

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