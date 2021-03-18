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В Израиле найден библейский свиток, которому 2 тысячи лет

18.03.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Израиле найден библейский свиток, которому 2 тысячи лет

Редкое открытие в Израиле. Найдены фрагменты библейского свитка, которому 2 тысячи лет. Он содержит отрывки из Книги двенадцати малых пророков.

Ученые и волонтёры обследовали около 80 километров пустынных пещер в районе Мертвого моря, чтобы спасти артефакты от «черных археологов». Задействовали даже дроны.

Помимо священного писания, написанного по-гречески, найдены монеты, скелет ребенка, захороненного шесть тысяч лет назад, и прекрасно сохранившаяся плетеная корзина, которой уже около 10 тысяч лет.

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Редкое открытие в Израиле. Найдены фрагменты библейского свитка, которому 2 тысячи лет. Он содержит отрывки из Книги двенадцати малых пророков. Ученые и волонтёры...
 
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