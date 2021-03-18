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100 лет со дня подписания Рижского мирного договора

18.03.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

100 лет со дня подписания Рижского мирного договора

Сегодня исполняется 100 лет со дня подписания Рижского мирного договора. Он стал завершением советско‑польской войны и разделил историческую Беларусь на две части.

Почти половина этнической территории отошла к Польше. Об интересах белорусов тогда не спрашивали. Договор подписали РСФСР, Советская Украина и Польша. 18 лет разделяли наш народ на «западников» и «восточников». «Граница двух миров» просуществовала до 1939 года.

17 сентября начался освободительный поход Красной армии. А 14 ноября Верховный Совет БССР принял решение о присоединении к республике Западной Беларуси. И страна приобрела современные контуры, обе даты вошли в нашу историю.

Подчеркнуть важность этого события и цену единства – белорусам призван напомнить новый государственный праздник – День народного единства. Когда его отмечать – 17 сентября или 14 ноября – этот вопрос сегодня активно обсуждают в обществе и экспертной среде.

К примеру, на сайте Всебелорусского народного собрания прошло голосование. А сегодня предпосылки и последствия Рижского договора в Минске обсудят на международной научной конференции.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня исполняется 100 лет со дня подписания Рижского мирного договора. Он стал завершением советско‑польской войны и разделил историческую Беларусь на две...
 
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