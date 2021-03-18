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Леонид Мартынюк примет граждан в Круглянском райисполкоме
Источник материала: ОНТ
С любыми волнующими вопросами напрямую к представителям власти.
Администрация Президента продолжает практику выездных приёмов граждан. Если в первой половине марта представители посещали трудовые коллективы, а затем слушали людей на личных приёмах, то на этой неделе преимущественно работают в райисполкомах.
Так, сегодня помощник Президента – инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк примет граждан в Круглянском райисполкоме.
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С любыми волнующими вопросами напрямую к представителям власти. Администрация Президента продолжает практику выездных приёмов граждан. Если в первой половине...
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