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В Беларуси создана ассоциация по борьбе с негативным контентом

18.03.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси создана ассоциация по борьбе с негативным контентом

В Беларуси намерены усилить борьбу не только с киберпреступлениями, но и с негативным контентом в сети.

Несколько общественных объединений учредили соответствующую организацию.  

Усилия объединили педагоги и психологи, общества по научно-исследовательским и информационно-образовательным программам. Среди целей – контроль за негативной информацией и консолидация граждан.

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В Беларуси намерены усилить борьбу не только с киберпреступлениями, но и с негативным контентом в сети. Несколько общественных объединений учредили...
 
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