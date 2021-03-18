В Беларуси создана ассоциация по борьбе с негативным контентом

Источник материала: ОНТ

В Беларуси намерены усилить борьбу не только с киберпреступлениями, но и с негативным контентом в сети.

Несколько общественных объединений учредили соответствующую организацию.

Усилия объединили педагоги и психологи, общества по научно-исследовательским и информационно-образовательным программам. Среди целей – контроль за негативной информацией и консолидация граждан.

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