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Судьба AstraZeneca: Европейское медицинское агентство представит результаты проверки вакцины

18.03.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Судьба AstraZeneca: Европейское медицинское агентство представит результаты проверки вакцины

Разрешение спора вокруг вакцины AstraZeneca и будет ли она применяться в Евросоюзе. Сегодня региональное медицинское агентство представит результаты своей проверки препарата.

К середине марта из-за информации о побочных эффектах, которые в том числе повлекли смерть пациентов, более 20 стран заявили о частичном или полном отказе от вакцины, разработанной Оксфордским университетом и англо-шведской компанией. В итоге под угрозой срыва оказался план Евросоюза по вакцинации – регион не получит более половины запланированных доз. 

Европейское медицинское агентство провело исследование, которое должно подтвердить или опровергнуть связь между этой прививкой и осложнениями в виде закупорки сосудов, которые могут привести к смерти. 

Тем временем российский препарат «Спутник V», которым прививают белорусов, официально одобрен в сорока странах. Противопоказаний и осложнений не выявлено. В этом месяце в нашей стране начнётся и массовое производство вакцины «Спутник V».

Белорусскую прививку страна планирует получить во второй половине года. Над ней сейчас работают учёные Национальной академии наук.

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Разрешение спора вокруг вакцины AstraZeneca и будет ли она применяться в Евросоюзе. Сегодня региональное медицинское агентство представит результаты своей проверки...
 
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