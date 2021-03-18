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Судьба AstraZeneca: Европейское медицинское агентство представит результаты проверки вакцины
Источник материала: ОНТ
Разрешение спора вокруг вакцины AstraZeneca и будет ли она применяться в Евросоюзе. Сегодня региональное медицинское агентство представит результаты своей проверки препарата.
К середине марта из-за информации о побочных эффектах, которые в том числе повлекли смерть пациентов, более 20 стран заявили о частичном или полном отказе от вакцины, разработанной Оксфордским университетом и англо-шведской компанией. В итоге под угрозой срыва оказался план Евросоюза по вакцинации – регион не получит более половины запланированных доз.
Европейское медицинское агентство провело исследование, которое должно подтвердить или опровергнуть связь между этой прививкой и осложнениями в виде закупорки сосудов, которые могут привести к смерти.
Тем временем российский препарат «Спутник V», которым прививают белорусов, официально одобрен в сорока странах. Противопоказаний и осложнений не выявлено. В этом месяце в нашей стране начнётся и массовое производство вакцины «Спутник V».
Белорусскую прививку страна планирует получить во второй половине года. Над ней сейчас работают учёные Национальной академии наук.
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Разрешение спора вокруг вакцины AstraZeneca и будет ли она применяться в Евросоюзе. Сегодня региональное медицинское агентство представит результаты своей проверки...
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